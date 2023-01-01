15 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкує день народження колишній випусковий редактор Інформаційного агентства ВолиньPost Алла Чарушина (на фото).
Також день народження 15 березня святкують громадський активіст, підприємець Руслан Влодарчик, журналістка Іванна Сацик, громадська активіста Заріна Дацик та колишній начальник управління Державної казначейської служби України міста Луцька у Волинській області Анатолій Марчук.
Вітаємо їх усіх. Бажаємо миру, безмежного щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях.
День ангела у цей день святкують Арсеній, Сава, Федот.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також день народження 15 березня святкують громадський активіст, підприємець Руслан Влодарчик, журналістка Іванна Сацик, громадська активіста Заріна Дацик та колишній начальник управління Державної казначейської служби України міста Луцька у Волинській області Анатолій Марчук.
Вітаємо їх усіх. Бажаємо миру, безмежного щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях.
День ангела у цей день святкують Арсеній, Сава, Федот.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
15 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 14 березня
14 березень, 23:25
У Луцькій громаді виїзні бригади медиків пологового оглядатимуть жінок. ФОТО. ВІДЕО
14 березень, 22:31
У США ще на рік продовжили термін перебування для українців
14 березень, 21:35
Кремль продовжить використовувати Лукашенка для дружби з Іраном, – ISW
14 березень, 20:35
Медіа