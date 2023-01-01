15 березня на Волині: гортаючи календар

Алла Чарушина (на фото).



Також день народження 15 березня святкують громадський активіст, підприємець Руслан Влодарчик, журналістка Іванна Сацик, громадська активіста Заріна Дацик та колишній начальник управління Державної казначейської служби України міста Луцька у Волинській області Анатолій Марчук.



Вітаємо їх усіх. Бажаємо миру, безмежного щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях.



День ангела у цей день святкують Арсеній, Сава, Федот.

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