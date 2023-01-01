Добрі новини від ВолиньPost за 14 березня
14 березень, 23:25
На щастя, добрі новини є щодня. ЗСУ і всі сили українського спротиву продовжують вражати: лише за минулу добу відправили до пекла 740 рашистів!
Дякуємо кожному та кожній, хто причетний до світлих звісток, адже їх так бракує у лихий час. І традиційно нагадуємо про добро у постійній рубриці.
Сьогодні, 14 березня, ми писали про таке:
Росія втратила на війні в Україні понад 160 500 солдат
За даними на ранок вівторка, 14 березня, українські військові ліквідували за добу 740 російських солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 160540 (+740) осіб,
- танків ‒ 3484 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 6789 (+15) од,
- артилерійських систем - 2519 (+16) од,
- РСЗВ - 495 (+2) од,
- засобів ППО - 260 (+1) од,
- літаків - 304 (+0) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2120 (+11),
- крилатих ракет - 907 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5367 (+13) од,
- спеціальної техніки - 256 (+5).
На Волині збудують насіннєво-селекційний завод
Цього року у Волинській області планують завершення будівництва насіннєво-селекційного заводу. Вирощуватимуть сіянці дуба та сосни – лісових дерев із закритою кореневою системою, які мають високу приживлюваність.
У волинській теробороні служить «Вишенька»
У 100-ій окремій бригаді тероборони на Волині служить доброволиця Оксана з позивним «Вишенька».
Старша солдатка Оксана з позивним «Вишенька» (псевдо бійчині є похідним від дівочого прізвища і «приклеїлося» до неї ще у шкільні роки), яка є мамою трьох дітей, добровільно стала до лав ЗСУ.
Сумлінно та фахово вона служить на посаді бойової медикині, адже має медичну освіту і у цивільному житті працювала фельдшером.
У Луцьку проведуть конкурс православної журналістики
Із 1 квітня розпочнеться прийом матеріалів на творче змагання трудівників «швидкого пера» на духовній ниві.
Подати заявку можна буде до 1 травня. Відзначення переможців проведуть у кафедральному соборі Святої Трійці на завершення молитви до Дня журналіста (6 червня).
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Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 15–19 березня
Тиждень – знахідка для театралів, адже від завтра, 15 березня, вистави у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбуватимуться щодня! Обирайте ті, на які давно хотілося потрапити, беріть із собою компанію чи насолоджуйтеся соло. Віч-на-віч із мистецтвом – чому б і ні?
Наприклад, завтра, 15 березня, на камерній сцені – актуальна «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої – комедійний трилер з елементами мелодрами у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої.
У гонитві за спадком від далекої родички із Америки героїні до рук потрапляє щоденник дівчини, яку розстріляли за часів Другої світової – і ось привид Марії Шварц отримує шанс прожити свій останній день заново, а ще – втілити давню мрію, яка не дає спокою...
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Дякуємо кожному та кожній, хто причетний до світлих звісток, адже їх так бракує у лихий час. І традиційно нагадуємо про добро у постійній рубриці.
Сьогодні, 14 березня, ми писали про таке:
Росія втратила на війні в Україні понад 160 500 солдат
За даними на ранок вівторка, 14 березня, українські військові ліквідували за добу 740 російських солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 160540 (+740) осіб,
- танків ‒ 3484 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 6789 (+15) од,
- артилерійських систем - 2519 (+16) од,
- РСЗВ - 495 (+2) од,
- засобів ППО - 260 (+1) од,
- літаків - 304 (+0) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2120 (+11),
- крилатих ракет - 907 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5367 (+13) од,
- спеціальної техніки - 256 (+5).
На Волині збудують насіннєво-селекційний завод
Цього року у Волинській області планують завершення будівництва насіннєво-селекційного заводу. Вирощуватимуть сіянці дуба та сосни – лісових дерев із закритою кореневою системою, які мають високу приживлюваність.
У волинській теробороні служить «Вишенька»
У 100-ій окремій бригаді тероборони на Волині служить доброволиця Оксана з позивним «Вишенька».
Старша солдатка Оксана з позивним «Вишенька» (псевдо бійчині є похідним від дівочого прізвища і «приклеїлося» до неї ще у шкільні роки), яка є мамою трьох дітей, добровільно стала до лав ЗСУ.
Сумлінно та фахово вона служить на посаді бойової медикині, адже має медичну освіту і у цивільному житті працювала фельдшером.
У Луцьку проведуть конкурс православної журналістики
Із 1 квітня розпочнеться прийом матеріалів на творче змагання трудівників «швидкого пера» на духовній ниві.
Подати заявку можна буде до 1 травня. Відзначення переможців проведуть у кафедральному соборі Святої Трійці на завершення молитви до Дня журналіста (6 червня).
Натисніть на заголовок, аби дізнатися більше
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 15–19 березня
Тиждень – знахідка для театралів, адже від завтра, 15 березня, вистави у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбуватимуться щодня! Обирайте ті, на які давно хотілося потрапити, беріть із собою компанію чи насолоджуйтеся соло. Віч-на-віч із мистецтвом – чому б і ні?
Наприклад, завтра, 15 березня, на камерній сцені – актуальна «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої – комедійний трилер з елементами мелодрами у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої.
У гонитві за спадком від далекої родички із Америки героїні до рук потрапляє щоденник дівчини, яку розстріляли за часів Другої світової – і ось привид Марії Шварц отримує шанс прожити свій останній день заново, а ще – втілити давню мрію, яка не дає спокою...
Натисніть на заголовок, аби переглянути всі анонси
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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