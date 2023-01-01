Добрі новини від ВолиньPost за 14 березня

На щастя, добрі новини є щодня. ЗСУ і всі сили українського спротиву продовжують вражати: лише за минулу добу відправили до пекла 740 рашистів!Дякуємо кожному та кожній, хто причетний до світлих звісток, адже їх так бракує у лихий час. І традиційно нагадуємо про добро у постійній рубриці.Сьогодні, 14 березня, ми писали про таке:За даними на ранок вівторка, 14 березня, українські військові ліквідували за добу 740 російських солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 160540 (+740) осіб,- танків ‒ 3484 (+10) од,- бойових броньованих машин - 6789 (+15) од,- артилерійських систем - 2519 (+16) од,- РСЗВ - 495 (+2) од,- засобів ППО - 260 (+1) од,- літаків - 304 (+0) од,- гелікоптерів - 289 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2120 (+11),- крилатих ракет - 907 (+0),- кораблів/катерів - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5367 (+13) од,- спеціальної техніки - 256 (+5).Цього року у Волинській області планують завершення будівництва насіннєво-селекційного заводу. Вирощуватимуть сіянці дуба та сосни – лісових дерев із закритою кореневою системою, які мають високу приживлюваність.У 100-ій окремій бригаді тероборони на Волині служить доброволицяз позивним «Вишенька».Старша солдатка Оксана з позивним «Вишенька» (псевдо бійчині є похідним від дівочого прізвища і «приклеїлося» до неї ще у шкільні роки), яка є мамою трьох дітей, добровільно стала до лав ЗСУ.Сумлінно та фахово вона служить на посаді бойової медикині, адже має медичну освіту і у цивільному житті працювала фельдшером.Із 1 квітня розпочнеться прийом матеріалів на творче змагання трудівників «швидкого пера» на духовній ниві.Подати заявку можна буде до 1 травня. Відзначення переможців проведуть у кафедральному соборі Святої Трійці на завершення молитви до Дня журналіста (6 червня).Тиждень – знахідка для театралів, адже від завтра, 15 березня, вистави у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбуватимуться щодня! Обирайте ті, на які давно хотілося потрапити, беріть із собою компанію чи насолоджуйтеся соло. Віч-на-віч із мистецтвом – чому б і ні?Наприклад, завтра, 15 березня, на камерній сцені – актуальна «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої – комедійний трилер з елементами мелодрами у постановці заслуженої артистки УкраїниУ гонитві за спадком від далекої родички із Америки героїні до рук потрапляє щоденник дівчини, яку розстріляли за часів Другої світової – і ось привид Марії Шварц отримує шанс прожити свій останній день заново, а ще – втілити давню мрію, яка не дає спокою...