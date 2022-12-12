У США ще на рік продовжили термін перебування для українців





Про це пише



Нове рішення стосується насамперед тих громадян України та їхніх найближчих родичів, які прибули у США до старту програми допомоги "Єднання для України". Річ у тому, що ці мігранти отримали тоді річний дозвіл на гуманітарне перебування. Таких налічується близько 20 тисяч осіб.



Тим часом біженці, які в'їхали на територію Сполучених Штатів в рамках програми "Єднання для України", отримали посвідку на перебування в країні на 2 роки.



Тож впродовж наступного місяця Міністерство нацбезпеки США розглядатиме справи українців, які відповідають умовам, починаючи з тих, хто прибув найраніше.



На кінець 2022 року понад 82 тисячі українців і членів їхніх родин скористалися програмою "Єднання для України" і вʼїхали до США від початку повномасштабної російсько-української війни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство національної безпеки США продовжило ще на рік термін перебування громадян України, які прибули на територію країни після 24 лютого 2022 року. Відтак, це рішення спрощує для українців умови перебування в Америці.Про це пише 24 канал. Нове рішення стосується насамперед тих громадян України та їхніх найближчих родичів, які прибули у США до старту програми допомоги "Єднання для України". Річ у тому, що ці мігранти отримали тоді річний дозвіл на гуманітарне перебування. Таких налічується близько 20 тисяч осіб.Тим часом біженці, які в'їхали на територію Сполучених Штатів в рамках програми "Єднання для України", отримали посвідку на перебування в країні на 2 роки.Тож впродовж наступного місяця Міністерство нацбезпеки США розглядатиме справи українців, які відповідають умовам, починаючи з тих, хто прибув найраніше.На кінець 2022 року понад 82 тисячі українців і членів їхніх родин скористалися програмою "Єднання для України" і вʼїхали до США від початку повномасштабної російсько-української війни.

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