Погода на завтра, 15 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У середу, 15 березня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень - дощитиме також.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода протримається увесь день. Ближче до вечора сильний дощ, який розпочнеться після обіду, повинен послабшати.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +7°.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода протримається увесь день. Ближче до вечора сильний дощ, який розпочнеться після обіду, повинен послабшати.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +7°.
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