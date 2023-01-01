Погода на завтра, 15 березня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла.



За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода протримається увесь день. Ближче до вечора сильний дощ, який розпочнеться після обіду, повинен послабшати.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +7°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 15 березня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень - дощитиме також.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла.За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода протримається увесь день. Ближче до вечора сильний дощ, який розпочнеться після обіду, повинен послабшати.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +7°.

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