Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником

Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником
Російський літак-винищувач зіткнувся з американським безпілотником-розвідником над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського командування Збройних сил США.

За інформацією американських військових, сьогодні над Чорним морем два російських винищувачі Су-27 спробували перехопити безпілотник MQ-9 ВПС США, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі.

MQ-9 Reaper та два літаки Су-27 Flanker літали над міжнародними водами над Чорним морем, коли один із російських літаків навмисно пролетів перед безпілотним дроном і скинув пальне. Пошкодження гвинта змусило американців збити дрон у нейтральних водах Чорного моря.

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Теги: Літак, Росія, США, Чорне море
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