Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником
Сьогодні, 19:15
Російський літак-винищувач зіткнувся з американським безпілотником-розвідником над Чорним морем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського командування Збройних сил США.
За інформацією американських військових, сьогодні над Чорним морем два російських винищувачі Су-27 спробували перехопити безпілотник MQ-9 ВПС США, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі.
MQ-9 Reaper та два літаки Су-27 Flanker літали над міжнародними водами над Чорним морем, коли один із російських літаків навмисно пролетів перед безпілотним дроном і скинув пальне. Пошкодження гвинта змусило американців збити дрон у нейтральних водах Чорного моря.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського командування Збройних сил США.
За інформацією американських військових, сьогодні над Чорним морем два російських винищувачі Су-27 спробували перехопити безпілотник MQ-9 ВПС США, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі.
MQ-9 Reaper та два літаки Су-27 Flanker літали над міжнародними водами над Чорним морем, коли один із російських літаків навмисно пролетів перед безпілотним дроном і скинув пальне. Пошкодження гвинта змусило американців збити дрон у нейтральних водах Чорного моря.
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