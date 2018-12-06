Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником





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За інформацією американських військових, сьогодні над Чорним морем два російських винищувачі Су-27 спробували перехопити безпілотник MQ-9 ВПС США, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі.



MQ-9 Reaper та два літаки Су-27 Flanker літали над міжнародними водами над Чорним морем, коли один із російських літаків навмисно пролетів перед безпілотним дроном і скинув пальне. Пошкодження гвинта змусило американців збити дрон у нейтральних водах Чорного моря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський літак-винищувач зіткнувся з американським безпілотником-розвідником над Чорним морем.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського командування Збройних сил США.За інформацією американських військових, сьогодні над Чорним морем два російських винищувачі Су-27 спробували перехопити безпілотник MQ-9 ВПС США, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі.MQ-9 Reaper та два літаки Су-27 Flanker літали над міжнародними водами над Чорним морем, коли один із російських літаків навмисно пролетів перед безпілотним дроном і скинув пальне. Пошкодження гвинта змусило американців збити дрон у нейтральних водах Чорного моря.

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