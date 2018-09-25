Під Луцьком – смертельна аварія: загинув мотоцикліст

Під Луцьком – смертельна аварія: загинув мотоцикліст
У селі Рованці під Луцьком сталася смертельна ДТП.

Про це виданню ВСН повідомили очевидці.

Зі слів свідків, аварія сталась біля Нової пошти (відділення №1).

«Аварія, розбився мотоцикліст», - повідомили свідки.

Як розповідають очевидці, машина виїжджала з вулиці Тополевої, а мотоцикліст їхав головною дорогою. Від удару у мотоцикла відірвалося переднє колесо.

В пресслужбі ГУ НП підтвердили факт ДТП.

«В селі Рованці зіткнулися ВАЗ та мотоцикліст. Мотоцикліст загинув на місці події, його особу встановлюють. На місце події прямує слідчо-оперативна група», - коментують у поліції.

Зазначається, що за цим фактом будуть внесені відомості до ЄРДР за ч. 2 ст 86 ККУ.

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Теги: Луцьк, Рованці, ДТП, смерть
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