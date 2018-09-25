Під Луцьком – смертельна аварія: загинув мотоцикліст
Сьогодні, 18:30
У селі Рованці під Луцьком сталася смертельна ДТП.
Про це виданню ВСН повідомили очевидці.
Зі слів свідків, аварія сталась біля Нової пошти (відділення №1).
«Аварія, розбився мотоцикліст», - повідомили свідки.
Як розповідають очевидці, машина виїжджала з вулиці Тополевої, а мотоцикліст їхав головною дорогою. Від удару у мотоцикла відірвалося переднє колесо.
В пресслужбі ГУ НП підтвердили факт ДТП.
«В селі Рованці зіткнулися ВАЗ та мотоцикліст. Мотоцикліст загинув на місці події, його особу встановлюють. На місце події прямує слідчо-оперативна група», - коментують у поліції.
Зазначається, що за цим фактом будуть внесені відомості до ЄРДР за ч. 2 ст 86 ККУ.
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Про це виданню ВСН повідомили очевидці.
Зі слів свідків, аварія сталась біля Нової пошти (відділення №1).
«Аварія, розбився мотоцикліст», - повідомили свідки.
Як розповідають очевидці, машина виїжджала з вулиці Тополевої, а мотоцикліст їхав головною дорогою. Від удару у мотоцикла відірвалося переднє колесо.
В пресслужбі ГУ НП підтвердили факт ДТП.
«В селі Рованці зіткнулися ВАЗ та мотоцикліст. Мотоцикліст загинув на місці події, його особу встановлюють. На місце події прямує слідчо-оперативна група», - коментують у поліції.
Зазначається, що за цим фактом будуть внесені відомості до ЄРДР за ч. 2 ст 86 ККУ.
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