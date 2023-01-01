Дрони, машини, тепловізори: на Раді оборони Волині обговорили першочергові потреби бійців

Дрони, машини, тепловізори: на Раді оборони Волині обговорили першочергові потреби бійців
Система взаємодії складових сил оборони в межах області та фінансова підтримка волинських військових для покращення їх матеріально-технічного забезпечення - питання, що розглянули сьогодні, 14 березня, під час засідання Ради оборони області.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Обговорили першочергові потреби, про які повідомили керівники військових формувань, аби за можливості профінансувати це із обласного бюджету. Першочергові, адже коштів в скарбниці краю на все не вистачає. Тим не менш, будемо й надалі працювати над цим, аби підтримати Збройні сили України. Сподіваємося, що допоможуть і громади Волині", - йдеться у повідомленні.

Погуляйко зазначив, що особливу увагу приділили доповіді командира 100 окремої бригади ТрО Волині, який нещодавно повернувся із найгарячішої точки на фронті Бахмута, де нині виконують бойові завдання бійці Луцького батальйону Волинської бригади тероборони.

За словами командира військовим потрібні дрони, машини, тепловізори, антидронові рушниці тощо.
Дрони, машини, тепловізори: на Раді оборони Волині обговорили першочергові потреби бійців

"Перелік отримали – будемо працювати. Зробимо усе можливе, аби допомогти волинянам захищати державу", - наголосив Юрій Погуляйко.

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Теги: Волинь, Рада оборони, військові
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