У Луцькій громаді виїзні бригади медиків пологового оглядатимуть жінок. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповів Сергій Сябрук.



З 14 березня виїзна бригада медиків у складі двох лікарів та двох медсестер працюватиме двічі на тиждень у селах Луцької громади.



«Ми почали з Боголюбського старостинського округу, створили графік, оприлюднили його на сайті міської ради і луцьких тергромад, щоб люди могли орієнтуватися коли і в яке село ми приїдемо», – каже Сергій Сябрук.



Лікарка Лариса Шендибило розповіла: щорічний огляд в гінеколога дозволяє жінкам запобігти ускладненням багатьох хвороб. Радить щорічно робити цитологічне обстеження, скринінг на патологію шийки матки, скринінг раку шийки матки. Виявлення цих хвороб на ранніх стадіях дає можливість вилікувати жінку та зберегти їй життя, говорить лікарка. Додає: під час роботи таких виїзних бригад на огляд приходять жінки, які по п’ять десять років не були на прийомі в гінеколога.



П’ять років не обстежувалася в гінеколога 64-річна Ольга Мельник. Говорить: декілька років тому мала проблеми зі здоров’ям.



«В 2015 році була в мене невелика операція. Ще ходила поки, а трошки вже забулася, пройшло, то вже й не йдеш до лікаря. А знаєте як в селі, то далеко їхати, то не хочеться. Йдеш тоді, коли вже проблема зі здоров’ям. А так приїхали, то прийшла, бо недалечко», – каже жінка.



Зі слів Сергія Сябрука, наступного разу бригада медиків працюватиме у селі Зміїнець. Виїзд запланований на 16 березня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Медична бригада Луцького пологового будинку 14 березня працювала у селі Тарасове Луцького району. Лікарі оглянули 20 жінок та 20-тьом зробили УЗД.Про це розповів Суспільному директор медзакладуЗ 14 березня виїзна бригада медиків у складі двох лікарів та двох медсестер працюватиме двічі на тиждень у селах Луцької громади.«Ми почали з Боголюбського старостинського округу, створили графік, оприлюднили його на сайті міської ради і луцьких тергромад, щоб люди могли орієнтуватися коли і в яке село ми приїдемо», – каже Сергій Сябрук.Лікаркарозповіла: щорічний огляд в гінеколога дозволяє жінкам запобігти ускладненням багатьох хвороб. Радить щорічно робити цитологічне обстеження, скринінг на патологію шийки матки, скринінг раку шийки матки. Виявлення цих хвороб на ранніх стадіях дає можливість вилікувати жінку та зберегти їй життя, говорить лікарка. Додає: під час роботи таких виїзних бригад на огляд приходять жінки, які по п’ять десять років не були на прийомі в гінеколога.П’ять років не обстежувалася в гінеколога 64-річна Ольга Мельник. Говорить: декілька років тому мала проблеми зі здоров’ям.«В 2015 році була в мене невелика операція. Ще ходила поки, а трошки вже забулася, пройшло, то вже й не йдеш до лікаря. А знаєте як в селі, то далеко їхати, то не хочеться. Йдеш тоді, коли вже проблема зі здоров’ям. А так приїхали, то прийшла, бо недалечко», – каже жінка.Зі слів Сергія Сябрука, наступного разу бригада медиків працюватиме у селі Зміїнець. Виїзд запланований на 16 березня.

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