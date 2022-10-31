Кілера для Буданова та Резнікова, якого затримали на Волині, засудили на 12 років
Сьогодні, 00:51
Печерський районний суд Києва призначив 12 років в'язниці з конфіскацією майна бойовику, який планував вбити міністра оборони України Олексія Резнікова та голову ГУР Кирила Буданова.
Про це у вівторок, 14 березня, повідомила пресслужба СБУ.
За даними слідства, зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі «ЛНР» брав активну участь у бойових діях проти української армії.
У серпні 2022 року за результатами багатоетапної спецоперації організатор був затриманий на території Волинської області.
У відомстві зазначили, що за вбивство керівників військових відомств російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 тисяч доларів.
На підставі зібраних матеріалів суд визнав фігуранта винним за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- в. 111 (державна зрада);
- в. 14 ст. 27, ст. 115 (готовка до скоєння вбивства);
- в. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях);
- в. 258-3 (участь у терористичній організації).
«Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності російських координаторів підривної діяльності, які зараз ховаються в РФ», - підсумували в СБУ.
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Про це у вівторок, 14 березня, повідомила пресслужба СБУ.
За даними слідства, зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі «ЛНР» брав активну участь у бойових діях проти української армії.
У серпні 2022 року за результатами багатоетапної спецоперації організатор був затриманий на території Волинської області.
У відомстві зазначили, що за вбивство керівників військових відомств російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 тисяч доларів.
На підставі зібраних матеріалів суд визнав фігуранта винним за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- в. 111 (державна зрада);
- в. 14 ст. 27, ст. 115 (готовка до скоєння вбивства);
- в. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях);
- в. 258-3 (участь у терористичній організації).
«Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності російських координаторів підривної діяльності, які зараз ховаються в РФ», - підсумували в СБУ.
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