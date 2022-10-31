Кілера для Буданова та Резнікова, якого затримали на Волині, засудили на 12 років

Кілера для Буданова та Резнікова, якого затримали на Волині, засудили на 12 років
Печерський районний суд Києва призначив 12 років в'язниці з конфіскацією майна бойовику, який планував вбити міністра оборони України Олексія Резнікова та голову ГУР Кирила Буданова.

Про це у вівторок, 14 березня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі «ЛНР» брав активну участь у бойових діях проти української армії.

У серпні 2022 року за результатами багатоетапної спецоперації організатор був затриманий на території Волинської області.

У відомстві зазначили, що за вбивство керівників військових відомств російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 тисяч доларів.

На підставі зібраних матеріалів суд визнав фігуранта винним за кількома статтями Кримінального кодексу України:

- в. 111 (державна зрада);
- в. 14 ст. 27, ст. 115 (готовка до скоєння вбивства);
- в. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях);
- в. 258-3 (участь у терористичній організації).

«Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності російських координаторів підривної діяльності, які зараз ховаються в РФ», - підсумували в СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кілер, Буданов, Резніков, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кілера для Буданова та Резнікова, якого затримали на Волині, засудили на 12 років
Сьогодні, 00:51
15 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 14 березня
14 березень, 23:25
У Луцькій громаді виїзні бригади медиків пологового оглядатимуть жінок. ФОТО. ВІДЕО
14 березень, 22:31
У США ще на рік продовжили термін перебування для українців
14 березень, 21:35
Схожі новини
Судитимуть кілера для Буданова та Резнікова, якого затримали на Волині Судитимуть кілера для Буданова та Резнікова, якого затримали на Волині
31 жовтень, 2022, 16:31
Голова луцького суду розповів, що для нього шукали кілера Голова луцького суду розповів, що для нього шукали кілера
10 травень, 2017, 21:00
У Луцьку чоловіка, що вкрав банани і диню на ринку, засудили на 7 років У Луцьку чоловіка, що вкрав банани і диню на ринку, засудили на 7 років
11 березень, 18:00
Суд відмовив у триманні під вартою землевпорядника з Підгайців Суд відмовив у триманні під вартою землевпорядника з Підгайців
10 березень, 14:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кілера для Буданова та Резнікова, якого затримали на Волині, засудили на 12 років
Сьогодні, 00:51
 0
15 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 14 березня
14 березень, 23:25
 0
У Луцькій громаді виїзні бригади медиків пологового оглядатимуть жінок. ФОТО. ВІДЕО
14 березень, 22:31
 0
У США ще на рік продовжили термін перебування для українців
14 березень, 21:35
 0
Медіа
відео
1/8