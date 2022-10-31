Кілера для Буданова та Резнікова, якого затримали на Волині, засудили на 12 років

Олексія Резнікова та голову ГУР Кирила Буданова.



Про це у вівторок, 14 березня, повідомила



За даними слідства, зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі «ЛНР» брав активну участь у бойових діях проти української армії.



У серпні 2022 року за результатами багатоетапної спецоперації



У відомстві зазначили, що за вбивство керівників військових відомств російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 тисяч доларів.



На підставі зібраних матеріалів суд визнав фігуранта винним за кількома статтями Кримінального кодексу України:



- в. 111 (державна зрада);

- в. 14 ст. 27, ст. 115 (готовка до скоєння вбивства);

- в. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях);

- в. 258-3 (участь у терористичній організації).



«Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності російських координаторів підривної діяльності, які зараз ховаються в РФ», - підсумували в СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Печерський районний суд Києва призначив 12 років в'язниці з конфіскацією майна бойовику, який планував вбити міністра оборони Українита голову ГУРПро це у вівторок, 14 березня, повідомила пресслужба СБУ.За даними слідства, зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі «ЛНР» брав активну участь у бойових діях проти української армії.У серпні 2022 року за результатами багатоетапної спецоперації організатор був затриманий на території Волинської област і.У відомстві зазначили, що за вбивство керівників військових відомств російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 тисяч доларів.На підставі зібраних матеріалів суд визнав фігуранта винним за кількома статтями Кримінального кодексу України:- в. 111 (державна зрада);- в. 14 ст. 27, ст. 115 (готовка до скоєння вбивства);- в. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях);- в. 258-3 (участь у терористичній організації).«Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності російських координаторів підривної діяльності, які зараз ховаються в РФ», - підсумували в СБУ.

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