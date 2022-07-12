У волинському ліцеї на ярмарку зібрали понад 71 тисячу гривень для ЗСУ. ФОТО

У волинському ліцеї на ярмарку зібрали понад 71 тисячу гривень для ЗСУ. ФОТО
На благодійному ярмарку у Рованцівському ліцеї зібрали 71 050 грн на підтримку ЗСУ.

Про це йдеться на сторінці Боратинської громади.

У Рованцівському ліцеї відбувся благодійний ярмарок з метою збору коштів на підтримку ЗСУ. Для цієї доброї справи батьки та учні з кожного класу підготували чимало різноманітних смаколиків.

Учні представили свої творчі напрацювання, виконали пісні для підтримки патріотичного духу. Результатом цього задуму стали зібрані 71 050 гривень. З них 30 000 гривень передано волонтерам Боратинської ТГ для придбання приладів нічного бачення для воїнів Боратинської громади.
У волинському ліцеї на ярмарку зібрали понад 71 тисячу гривень для ЗСУ. ФОТО
У волинському ліцеї на ярмарку зібрали понад 71 тисячу гривень для ЗСУ. ФОТО
У волинському ліцеї на ярмарку зібрали понад 71 тисячу гривень для ЗСУ. ФОТО
У волинському ліцеї на ярмарку зібрали понад 71 тисячу гривень для ЗСУ. ФОТО
У волинському ліцеї на ярмарку зібрали понад 71 тисячу гривень для ЗСУ. ФОТО

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Теги: Боратин, ярмарок, благодійність, ЗСУ
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