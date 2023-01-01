У Повітряних силах розповіли, скільки ракет збили сили ППО з початку російських масованих обстрілів

У Повітряних силах розповіли, скільки ракет збили сили ППО з початку російських масованих обстрілів
З вересня 2022 року, тобто після початку масованих російських атак по критичній інфраструктурі України, сили ППО збили до 700 ракет окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Росія витратила величезний стратегічний запас ракет ударами по критичній інфраструктурі України.

"Після 9 березня (чергової масованої атаки - ред.) уже до 700 ракет збиті протиповітряною обороною, не рахуючи дрони-камікадзе, їх теж понад 650 було збито", - сказав речник.

Ігнат також нагадав, що міністр оборони Олексій Резніков під час зустрічі з норвезьким колегою Франком Бакке-Йенсеном повідомив, що 820 ракет - і крилатих, і балістичних - було застосовано ворогом по нашій критичній інфраструктурі з вересня.

Зазначимо, що мова йде лише про високоточні та далекобійні ракети, проте Росія також використовує ракети типу Х-22, С-300 та інші керовані авіаційні ракети.

Нагадаємо, 9 березня росіяни здійснили чергову масовану атаку по Україні. Внаслідок обстрілів є жертви, також пошкоджені об'єкти енергетики та критичної інфраструктури у низці регіонів.

Додамо, що під час атаки 9 березня РФ випустила по Україні 81 ракету, зокрема 20 "Калібрів", та 8 іранських дронів. Майже половину ворожих цілей збили сили ППО.

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Теги: Росія, Україна, війна
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