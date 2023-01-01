Росія вночі випустила по Україні 81 ракету і 8 безпілотників
Сьогодні, 09:17
Цієї ночі, 9 березня, противник завдав масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури України.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Здійснив 81 пуск ракет різного базування:
- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
- 20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";
- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
-13 пусків зенітних керованих ракет С-300.
Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА «Shahed-136/131».
Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.
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Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Здійснив 81 пуск ракет різного базування:
- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
- 20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";
- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
-13 пусків зенітних керованих ракет С-300.
Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА «Shahed-136/131».
Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.
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Коментарі 1
дякую що збили але маловато
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