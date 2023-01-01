На Дніпропетровщині є загиблі й поранені від ракетних і артилерійських атак
Сьогодні, 09:03
Ворог вночі, 9 березня, атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. «Прильоти» – у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак". - йдеться в повідомленні.
Лисак зазначив, що продовжував ворог і артилерійські обстріли. Бив по Нікопольщині – Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів.
"Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань", - повідомив голова ОВА.
Згодом він зазначив, що наші захисники з повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровщиною 7 ворожих ракет.
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Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак". - йдеться в повідомленні.
Лисак зазначив, що продовжував ворог і артилерійські обстріли. Бив по Нікопольщині – Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів.
"Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань", - повідомив голова ОВА.
Згодом він зазначив, що наші захисники з повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровщиною 7 ворожих ракет.
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