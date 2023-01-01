Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві, є постраждалі

Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві, є постраждалі
У Києві під час масштабної повітряної тривоги прогриміли вибухи у кількох районах, є постраждалі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Вибухи пролунали в Голосіївському районі столиці. Через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключення енергопостачання в столиці. Наразі без світла приблизно 15% споживачів. Ще один вибух у столиці. Святошинський район. Всі служби прямують на місце. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Згодом Кличко повідомив, що є двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу на місці.

"Медики госпіталізували двох постраждалих зі Святошинського району столиці. Наразі за допомогою звернулися троє людей. Після ракетної атаки, у зв’язку з екстренними відключеннями електроенергії, 40% споживачів столиці наразі без опалення. Водопостачання працює в штатному режимі", - зазначив Кличко.

За попередніми даними, ворог влучив в обʼєкт інфраструктури. Про це повідомили в Телеграм КМВА.

«Наслідки повітряного удару по столиці на 7:30. В Голосіївському районі влучання в об’єкт інфраструктури. Всі служби працюють на місці. В Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини. Їм надається медична допомога. Також рештки ракети пошкодили автомобілі. Інформація уточнюється. В столиці частково задіяні екстрені відключення електроенергії!», - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

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Теги: Київ, ракетний обстріл
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