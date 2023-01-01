Вночі Росія завдала удару по Житомирщині дронами-камікадзе





Про це Віталій Бунечко.



"Було уражено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Без енергопостачання майже 150 тисяч абонентів. Енергетикам вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури області. Вони зможуть розпочати переключення споживачів на резервні лінії живлення, як тільки буде ліквідовано пожежу", - йдеться в повідомленні.



Голова Житомирської ОВА зазначив, жертв та постраждалих попередньо немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі ворог завдав удару по Житомирщині дронами-камікадзе.Про це повідомив голова Житомирської ОВА"Було уражено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Без енергопостачання майже 150 тисяч абонентів. Енергетикам вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури області. Вони зможуть розпочати переключення споживачів на резервні лінії живлення, як тільки буде ліквідовано пожежу", - йдеться в повідомленні.Голова Житомирської ОВА зазначив, жертв та постраждалих попередньо немає.

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