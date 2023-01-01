Вночі Росія завдала удару по Житомирщині дронами-камікадзе

Вночі Росія завдала удару по Житомирщині дронами-камікадзе
Сьогодні вночі ворог завдав удару по Житомирщині дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Було уражено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Без енергопостачання майже 150 тисяч абонентів. Енергетикам вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури області. Вони зможуть розпочати переключення споживачів на резервні лінії живлення, як тільки буде ліквідовано пожежу", - йдеться в повідомленні.

Голова Житомирської ОВА зазначив, жертв та постраждалих попередньо немає.

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Теги: Росія, Україна, війна
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