Вночі Росія завдала удару по Житомирщині дронами-камікадзе
Сьогодні, 09:09
Сьогодні вночі ворог завдав удару по Житомирщині дронами-камікадзе.
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Було уражено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Без енергопостачання майже 150 тисяч абонентів. Енергетикам вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури області. Вони зможуть розпочати переключення споживачів на резервні лінії живлення, як тільки буде ліквідовано пожежу", - йдеться в повідомленні.
Голова Житомирської ОВА зазначив, жертв та постраждалих попередньо немає.
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Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Було уражено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Без енергопостачання майже 150 тисяч абонентів. Енергетикам вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури області. Вони зможуть розпочати переключення споживачів на резервні лінії живлення, як тільки буде ліквідовано пожежу", - йдеться в повідомленні.
Голова Житомирської ОВА зазначив, жертв та постраждалих попередньо немає.
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