Внаслідок нічної ракетної атаки на Львівщині – п'ятеро загиблих. ОНОВЛЕНО

Внаслідок нічної ракетної атаки на Львівщині – п'ятеро загиблих. ОНОВЛЕНО
Росія сьогодні вночі, 9 березня, масовано обстріляла мирні населені пункти України. Чотири людини загинули у Львівській області.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її уже загасили. На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди", - йдеться в повідомленні.

Козицький зазначив, що пожежа знищила три житлові будинки. Три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

"Вічна пам‘ять тим, кого цієї ночі ми втратили назавжди. Це дуже боляче. Співчуття рідним загиблих", - наголосив голова Львівської ОВА.

ОНОВЛЕНО станом на 9.29

Голова Львівської ОВА повідомив, що кількість загиблих внаслідок падіння ракети у Золочівському районі зросла до п‘яти. Під завалами виявили тіло ще одного чоловіка – 1963 року народження.

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Теги: Ракетний обстріл, Львівщина
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