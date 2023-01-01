Внаслідок нічної ракетної атаки на Львівщині – п'ятеро загиблих. ОНОВЛЕНО





Про це Максим Козицький.



"У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її уже загасили. На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди", - йдеться в повідомленні.



Козицький зазначив, що пожежа знищила три житлові будинки. Три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.



"Вічна пам‘ять тим, кого цієї ночі ми втратили назавжди. Це дуже боляче. Співчуття рідним загиблих", - наголосив голова Львівської ОВА.



ОНОВЛЕНО станом на 9.29



Голова Львівської ОВА повідомив, що кількість загиблих внаслідок падіння ракети у Золочівському районі зросла до п‘яти. Під завалами виявили тіло ще одного чоловіка – 1963 року народження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія сьогодні вночі, 9 березня, масовано обстріляла мирні населені пункти України. Чотири людини загинули у Львівській області.Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації"У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її уже загасили. На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди", - йдеться в повідомленні.Козицький зазначив, що пожежа знищила три житлові будинки. Три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель."Вічна пам‘ять тим, кого цієї ночі ми втратили назавжди. Це дуже боляче. Співчуття рідним загиблих", - наголосив голова Львівської ОВА.ОНОВЛЕНО станом на 9.29Голова Львівської ОВА повідомив, що кількість загиблих внаслідок падіння ракети у Золочівському районі зросла до п‘яти. Під завалами виявили тіло ще одного чоловіка – 1963 року народження.

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