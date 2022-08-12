У Луцьку розпочалися кондитерські курси для жінок від ООН. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
На курсах кондитерів у Луцьку розпочали навчання десятеро жінок. Курси фінансує фонд народонаселення ООН.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на координаторка хабу Ліну Галан.
Курси кондитерів тривають шість днів. Навчання організоване для жінок, які потерпають від домашнього насильства, мають дітей з інвалідністю та переселенок.
Ліна Галан каже, що жінки після завершення курсів мають своє особливе завдання – перший виріб продати, і тільки після того їм вручать сертифікати.
45-річна Олена переселенка з Авдіївки Донецької області. З 23 березня минулого року жінка з сином і мамою мешкає у селі Угринів на Волині. Каже: вдома до повномасштабної війни пекла солодощі для рідних і на замовлення. Нині щодня долає 30 кілометрів, аби удосконалити власну майстерність.
Ще одна учасниця курсів – 39-тирічна лучанка Анна. Жінка у декреті, виховує троє дітей. Її чоловік Валентин з 2016-го року воює на сході України. За професією жінка – кухар, але солодощів, – каже, – не пекла ніколи. Тому курси кондитерів для неї, – говорить, – спосіб відволіктися та водночас розвиватися.
Навчає тонкощам виготовлення солодощів кондитерка Світлана Скопюк. Каже: щодня учениці готують один із десертів. Нині пекли заварне тістечко.
Світлана Скопюк – власниця кондитерської. Каже: професійно займається цією справою 12 років, а починалося усе з випікання тортів на власній кухні. Своїм прикладом, – каже, – хоче надихнути учасниць повірити у себе.
Ліна Галан каже: це вже треті курси кондитерів для жінок у Луцькій громаді з часу повномасштабної війни. За її словами, з 20-ти учасниць попередніх навчань восьмеро почали пекти та продавати десерти на замовлення.
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Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на координаторка хабу Ліну Галан.
Курси кондитерів тривають шість днів. Навчання організоване для жінок, які потерпають від домашнього насильства, мають дітей з інвалідністю та переселенок.
Ліна Галан каже, що жінки після завершення курсів мають своє особливе завдання – перший виріб продати, і тільки після того їм вручать сертифікати.
45-річна Олена переселенка з Авдіївки Донецької області. З 23 березня минулого року жінка з сином і мамою мешкає у селі Угринів на Волині. Каже: вдома до повномасштабної війни пекла солодощі для рідних і на замовлення. Нині щодня долає 30 кілометрів, аби удосконалити власну майстерність.
Ще одна учасниця курсів – 39-тирічна лучанка Анна. Жінка у декреті, виховує троє дітей. Її чоловік Валентин з 2016-го року воює на сході України. За професією жінка – кухар, але солодощів, – каже, – не пекла ніколи. Тому курси кондитерів для неї, – говорить, – спосіб відволіктися та водночас розвиватися.
Навчає тонкощам виготовлення солодощів кондитерка Світлана Скопюк. Каже: щодня учениці готують один із десертів. Нині пекли заварне тістечко.
Світлана Скопюк – власниця кондитерської. Каже: професійно займається цією справою 12 років, а починалося усе з випікання тортів на власній кухні. Своїм прикладом, – каже, – хоче надихнути учасниць повірити у себе.
Ліна Галан каже: це вже треті курси кондитерів для жінок у Луцькій громаді з часу повномасштабної війни. За її словами, з 20-ти учасниць попередніх навчань восьмеро почали пекти та продавати десерти на замовлення.
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