У Луцьку розпочалися кондитерські курси для жінок від ООН. ВІДЕО





Про це повідомляє Ліну Галан.



Курси кондитерів тривають шість днів. Навчання організоване для жінок, які потерпають від домашнього насильства, мають дітей з інвалідністю та переселенок.



Ліна Галан каже, що жінки після завершення курсів мають своє особливе завдання – перший виріб продати, і тільки після того їм вручать сертифікати.



45-річна Олена переселенка з Авдіївки Донецької області. З 23 березня минулого року жінка з сином і мамою мешкає у селі Угринів на Волині. Каже: вдома до повномасштабної війни пекла солодощі для рідних і на замовлення. Нині щодня долає 30 кілометрів, аби удосконалити власну майстерність.



Ще одна учасниця курсів – 39-тирічна лучанка Анна. Жінка у декреті, виховує троє дітей. Її чоловік Валентин з 2016-го року воює на сході України. За професією жінка – кухар, але солодощів, – каже, – не пекла ніколи. Тому курси кондитерів для неї, – говорить, – спосіб відволіктися та водночас розвиватися.



Навчає тонкощам виготовлення солодощів кондитерка Світлана Скопюк. Каже: щодня учениці готують один із десертів. Нині пекли заварне тістечко.



Світлана Скопюк – власниця кондитерської. Каже: професійно займається цією справою 12 років, а починалося усе з випікання тортів на власній кухні. Своїм прикладом, – каже, – хоче надихнути учасниць повірити у себе.



Ліна Галан каже: це вже треті курси кондитерів для жінок у Луцькій громаді з часу повномасштабної війни. За її словами, з 20-ти учасниць попередніх навчань восьмеро почали пекти та продавати десерти на замовлення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На курсах кондитерів у Луцьку розпочали навчання десятеро жінок. Курси фінансує фонд народонаселення ООН.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на координаторка хабуКурси кондитерів тривають шість днів. Навчання організоване для жінок, які потерпають від домашнього насильства, мають дітей з інвалідністю та переселенок.Ліна Галан каже, що жінки після завершення курсів мають своє особливе завдання – перший виріб продати, і тільки після того їм вручать сертифікати.45-річна Олена переселенка з Авдіївки Донецької області. З 23 березня минулого року жінка з сином і мамою мешкає у селі Угринів на Волині. Каже: вдома до повномасштабної війни пекла солодощі для рідних і на замовлення. Нині щодня долає 30 кілометрів, аби удосконалити власну майстерність.Ще одна учасниця курсів – 39-тирічна лучанка Анна. Жінка у декреті, виховує троє дітей. Її чоловік Валентин з 2016-го року воює на сході України. За професією жінка – кухар, але солодощів, – каже, – не пекла ніколи. Тому курси кондитерів для неї, – говорить, – спосіб відволіктися та водночас розвиватися.Навчає тонкощам виготовлення солодощів кондитерка Світлана Скопюк. Каже: щодня учениці готують один із десертів. Нині пекли заварне тістечко.Світлана Скопюк – власниця кондитерської. Каже: професійно займається цією справою 12 років, а починалося усе з випікання тортів на власній кухні. Своїм прикладом, – каже, – хоче надихнути учасниць повірити у себе.Ліна Галан каже: це вже треті курси кондитерів для жінок у Луцькій громаді з часу повномасштабної війни. За її словами, з 20-ти учасниць попередніх навчань восьмеро почали пекти та продавати десерти на замовлення.

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