«Укрзалізниця» планує прокласти євроколію від Польщі до Волині

«Укрзалізниця» планує прокласти євроколію від Польщі до Волині
«Укрзалізниця» планує збудувати кілька залізничних колій за європейським стандартом. У планах підприємства - будівництво залізничного сполучення із волинським містом.

Про це повідомляє КовельМедіа, посилаючись на газету «Rzeczpospolita».

Зазначається, що в Україні перевозиться залізницею близько 40% вантажів, тоді як у Польщі ця частка становить лише 10%. Однак через різницю в ширині колії між Україною та країнами Євросоюзу, а також через блокаду портів черги вантажівок із товарами на експорт на кордоні з Польщею та Румунією сягають 20 км.

Зважаючи на це, аби збільшити кількість перевезень залізницею, Україна почала будувати першу ділянку євроколії з Рави-Руської та Гребенного (Польща). Це дозволить з’єднати Україну прямою залізничною гілкою з Варшавою.

"Ми до кінця 2023 року продовжимо цю ділянку до Львова по існуючій широкій колії. У майбутньому це створить можливість курсування прямих поїздів Варшава – Львів, без пересадок і змін шасі", – повідомив виданню директор офісу міжнародних проєктів «Укрзалізниці» Володимир Шемаєв.

Проте, зазначає «Rzeczpospolita», з точки зору вантажних перевезень для інших країн важливішими проєктами є будівництво гілки від Медики до Львова та від Дорогуська через Ягодин до Ковеля. Таким чином, стандартна євроколія вийде на кілька десятків кілометрів вглиб України та з’єднає європейську залізничну систему з важливими залізничними вузлами та пунктами перевалки вантажів.
«Укрзалізниця» планує прокласти євроколію від Польщі до Волині

"Ці ділянки для нас є найбільш актуальними, і ми не будемо зволікати з їх будівництвом. Ми завершуємо переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо коштів для цих інвестицій", – повідомляє Володимир Шемаєв.

У планах також будівництво ще однієї гілки – лінії для швидкісних поїздів із Кракова через Медику та Львів до Івано-Франківська. Потенційно цей маршрут можна продовжити територіями Румунії та Молдови до Одеського порту.

"До травня 2023 року ми хочемо підготувати техніко-економічне обґрунтування цього проєкту. Ця лінія може бути важливою не лише з цивільних причин, а й з військових, і це підвищить шанси на її фінансування. Принаймні такі сигнали ми отримуємо від Єврокомісії", – додав посадовець «Укрзалізниці».

Наразі «Укрзалізниця» вже уклала договір із польським центральним комунікаційним портом на розробку техніко-економічного обґрунтування швидкісної залізниці Варшава – Львів. Цей проєкт втілюватимуть окремо від раніше анонсованої гілки до Рави-Руської. Також у планах будівництво швидкісної лінії Варшава – Київ.

«Укрзалізниця» та CPK підписують меморандум щодо будівництва високошвидкісної залізниці Київ–Варшава / Фото: Rail.insider
Володимир Шемаєв додав, що нові лінії не замінять старі, їх будуватимуть поруч із наявними. Після війни, каже він, пересування залізницею може конкурувати з літаками.

За словами президента асоціації «Pro Kolej» Якуба Маєвського, плани «Укрзалізниці» можуть бути вигідними й для польської економіки, насамперед, через покращення вантажопотоку через нині завантажений кордон.

"Це також можливість для польських залізничних перевізників, які зможуть заїжджати в Україну власним рухомим складом. Польські компанії також зможуть інвестувати в інтермодальні термінали в Україні", – прогнозує Якуб Маєвський.

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Теги: Волинь, Ковель, Польща, Укрзалізниця
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