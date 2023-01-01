Польща готова передати для України всі свої винищувачі МіГ-29
Сьогодні, 06:31
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати українським військовим усі свої винищувачі МіГ-29.
Про це повідомляє NV, посилаючись на слова президента Польщі в інтерв'ю CNN.
Він наголосив, що Україна зацікавлена у постачанні винищувачів.
"Інші МіГ-29, які є в Польщі і зараз на озброєнні наших ВПС, - ми готові поставити ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова їх використовувати негайно", - сказав він.
Дуда зазначив, що українські збройні сили надалі переходитимуть на стандарти НАТО і використовуватимуть F-16, тому вже зараз потрібна підготовка українських пілотів.
При цьому він наголосив, посилаючись на свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським, що ключовою військовою потребою країни є далекобійна артилерія.
«Поки що більше потрібна далекобійна артилерія, щоб відкидати супротивника і уникати прямих зіткнень. Тому що росіяни намагаються розчавити Україну, розчавити її вагою своїх збройних сил, своєю чисельністю та своєю технікою», — сказав він.
18 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна готова передати Україні винищувачі МіГ-29, але лише у рамках коаліції.
Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що українським силам будуть потрібні винищувачі , щоб відбити погрози з боку Росії. Він сказав, що передача радянських МІГ-29 Україні забезпечить підтримку та певною мірою врівноважить її сили з РФ.
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Про це повідомляє NV, посилаючись на слова президента Польщі в інтерв'ю CNN.
Він наголосив, що Україна зацікавлена у постачанні винищувачів.
"Інші МіГ-29, які є в Польщі і зараз на озброєнні наших ВПС, - ми готові поставити ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова їх використовувати негайно", - сказав він.
Дуда зазначив, що українські збройні сили надалі переходитимуть на стандарти НАТО і використовуватимуть F-16, тому вже зараз потрібна підготовка українських пілотів.
При цьому він наголосив, посилаючись на свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським, що ключовою військовою потребою країни є далекобійна артилерія.
«Поки що більше потрібна далекобійна артилерія, щоб відкидати супротивника і уникати прямих зіткнень. Тому що росіяни намагаються розчавити Україну, розчавити її вагою своїх збройних сил, своєю чисельністю та своєю технікою», — сказав він.
18 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна готова передати Україні винищувачі МіГ-29, але лише у рамках коаліції.
Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що українським силам будуть потрібні винищувачі , щоб відбити погрози з боку Росії. Він сказав, що передача радянських МІГ-29 Україні забезпечить підтримку та певною мірою врівноважить її сили з РФ.
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