Польща готова передати для України всі свої винищувачі МіГ-29

Польща готова передати для України всі свої винищувачі МіГ-29
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати українським військовим усі свої винищувачі МіГ-29.

Про це повідомляє NV, посилаючись на слова президента Польщі в інтерв'ю CNN.

Він наголосив, що Україна зацікавлена у постачанні винищувачів.

"Інші МіГ-29, які є в Польщі і зараз на озброєнні наших ВПС, - ми готові поставити ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова їх використовувати негайно", - сказав він.

Дуда зазначив, що українські збройні сили надалі переходитимуть на стандарти НАТО і використовуватимуть F-16, тому вже зараз потрібна підготовка українських пілотів.

При цьому він наголосив, посилаючись на свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським, що ключовою військовою потребою країни є далекобійна артилерія.

«Поки що більше потрібна далекобійна артилерія, щоб відкидати супротивника і уникати прямих зіткнень. Тому що росіяни намагаються розчавити Україну, розчавити її вагою своїх збройних сил, своєю чисельністю та своєю технікою», — сказав він.

18 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна готова передати Україні винищувачі МіГ-29, але лише у рамках коаліції.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що українським силам будуть потрібні винищувачі , щоб відбити погрози з боку Росії. Він сказав, що передача радянських МІГ-29 Україні забезпечить підтримку та певною мірою врівноважить її сили з РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, армія, Польща, авіація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Польща готова передати для України всі свої винищувачі МіГ-29
Сьогодні, 06:31
«Укрзалізниця» планує прокласти євроколію від Польщі до Волині
Сьогодні, 05:28
В ГУР пояснили, чому публікація відео розстрілу українського військового – невипадкова
Сьогодні, 03:41
У луцькій бібліотеці на макулатуру зібрали майже 2 тонни російської літератури
Сьогодні, 02:17
У Великій Британії придумали, як прискорити надання авіації для України
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
Українські пілоти прибули до США для навчання на винищувачах F-16, – ЗМІ Українські пілоти прибули до США для навчання на винищувачах F-16, – ЗМІ
05 березень, 10:42
Польське місто відремонтує для українських біженців 40 квартир Польське місто відремонтує для українських біженців 40 квартир
03 березень, 05:28
Українців закликають не публікувати фото та відео перебазування авіації Українців закликають не публікувати фото та відео перебазування авіації
23 лютий, 17:20
Глава МЗС Кулеба заявив, що тема надання літаків зрушила з «мертвої точки» Глава МЗС Кулеба заявив, що тема надання літаків зрушила з «мертвої точки»
24 січень, 07:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Польща готова передати для України всі свої винищувачі МіГ-29
Сьогодні, 06:31
 0
«Укрзалізниця» планує прокласти євроколію від Польщі до Волині
Сьогодні, 05:28
 0
В ГУР пояснили, чому публікація відео розстрілу українського військового – невипадкова
Сьогодні, 03:41
 0
У луцькій бібліотеці на макулатуру зібрали майже 2 тонни російської літератури
Сьогодні, 02:17
 0
У Великій Британії придумали, як прискорити надання авіації для України
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8