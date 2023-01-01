В ГУР пояснили, чому публікація відео розстрілу українського військового – невипадкова

В ГУР пояснили, чому публікація відео розстрілу українського військового – невипадкова
Публікація відео з розстрілом українського військового після того, як він каже «Слава Україні», є невипадковою.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, - пише РадіоСвобода.

«Це не був випадковий акт. Час від часу навмисно рашисти навмисно викидають у соцмережі ось такі звірячі відео порушення всіх можливих норм, Женевської конвенції. І звірство ставлення до українців. Я наголошую, що йдеться не лише про воєнних злочин щодо полоненого, але й про акт геноциду. Тому що український оборонець був страчений за фразу «Слава Україні», він не чинив опору. Такі матеріали час від часу рашисти навмисно викидають у мережу. Це частина великої і тривалої ІПСО, метою якої є, зокрема, залякування українського суспільства, злам духу спротиву», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, публікація цього відео також спрямована і на російських військових.

«Мета – пояснити, що здаватися в полон не можна. Тому що в Україні мали би робити те, що ми робимо. Це відео з'являється на тлі того, що збільшується кількість росіян серед мобілізованих, які виявляють бажання добровільно здатися в полон. Щоб зупинити цей потік, використовуються ось такі криваві методи», – додав Юсов.

6 березня було оприлюднене відео, на якому російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже «Слава Україні».

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького 7 березня поширила заяву, в якій вказує, що, за попередніми даними, чоловік із відео з розстрілом – це боєць бригади Тимофій Миколайович Шадура.

Офіс генпрокурора і Служба безпеки України почали розслідування. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що надіслав відео міжнародним партнерам і колегам-омбудсменам із різних країн світу «як підтвердження чергового воєнного злочину Росії».

Після ідентифікації особи військовослужбовця фракція «Слуга народу» пообіцяла звернутися до президента з проханням присвоїти загиблому звання Героя України.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи оприлюднене відео, заявив, що «вбивць буде знайдено».

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.

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Теги: війна, розстріл, Слава Україні
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