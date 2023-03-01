У Великій Британії придумали, як прискорити надання авіації для України





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Депутат від Консервативної партії Роберт Кортс заявив, що партія британських Typhoon, які знімаються з озброєння британських повітряних сил, може бути використана для заміни літаків інших країн, що більше підходять для Збройних Сил України.



"Чи не можна було б поставити їх (Typhoon), якщо не безпосередньо Україні, то одній з країн-партнерів, яка могла б випустити МіГ-19, Су-24 або якийсь інший літак, доступний у всьому світі?", – прокоментував він.



Своєю чергою колишній молодший міністр оборони Британії Марк Франсуа нагадав, що на британській авіабазі Шоубері "припадає пилом" одна ескадрилья Typhoon.



Ще один експрем'єр Британії підтримав постачання винищувачів Україні

"Якби ми віддали хоча б половину з них, половину ескадрильї з шести літаків, і оголосили, що збираємося віддати їх Україні, це могло б допомогти розблокувати МіГ і F-16, яких вони справді хочуть", – заявив політик.



"Замість припадати пилом в ангарі, навіть якщо це займе деякий час, чому ми не можемо надіслати політичний сигнал, запропонувати їм шість з тих Typhoon, які стоять в ангарі і нічого не роблять?", – додав він.



Молодший міністр оборони Британії Джеймс Хіппі, коментуючи пропозицію політиків, зазначив, що подібне рішення "не може бути лише символічним". Водночас він повторив, що Лондон розглядає можливість передання Києву Typhoon, та не в короткостроковій перспективі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Члени комітету з питань оборони Палати громад Великої Британії запропонували передати іншим країнам НАТО власні винищувачі RAF Typhoon, аби заохотити тих надати Україні власну бойову авіацію.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Mirror.Депутат від Консервативної партії Роберт Кортс заявив, що партія британських Typhoon, які знімаються з озброєння британських повітряних сил, може бути використана для заміни літаків інших країн, що більше підходять для Збройних Сил України."Чи не можна було б поставити їх (Typhoon), якщо не безпосередньо Україні, то одній з країн-партнерів, яка могла б випустити МіГ-19, Су-24 або якийсь інший літак, доступний у всьому світі?", – прокоментував він.Своєю чергою колишній молодший міністр оборони Британії Марк Франсуа нагадав, що на британській авіабазі Шоубері "припадає пилом" одна ескадрилья Typhoon.Ще один експрем'єр Британії підтримав постачання винищувачів Україні"Якби ми віддали хоча б половину з них, половину ескадрильї з шести літаків, і оголосили, що збираємося віддати їх Україні, це могло б допомогти розблокувати МіГ і F-16, яких вони справді хочуть", – заявив політик."Замість припадати пилом в ангарі, навіть якщо це займе деякий час, чому ми не можемо надіслати політичний сигнал, запропонувати їм шість з тих Typhoon, які стоять в ангарі і нічого не роблять?", – додав він.Молодший міністр оборони Британії Джеймс Хіппі, коментуючи пропозицію політиків, зазначив, що подібне рішення "не може бути лише символічним". Водночас він повторив, що Лондон розглядає можливість передання Києву Typhoon, та не в короткостроковій перспективі.

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