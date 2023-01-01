Добрі новини від ВолиньPost за 8 березня

щиро вітає своїх читачок із Міжнародним жіночим днем! Зичимо ще більше приємностей без прив'язки до дат!І традиційно завершуємо день добрими новинами. Сьогодні,, ми писали про таке:За минулу добу українські захисники знищили ще 700 загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 155530 (+700) осіб,танків ‒ 3436 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 6723 (+9) од,артилерійських систем – 2463 (+7) од,РСЗВ – 488 (+0) од,засобів ППО ‒ 253 (+0) од,літаків – 303 (+0) од,гелікоптерів – 289 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3),крилатих ракет ‒ 873 (+0),кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7) од,спеціальної техніки ‒ 236 (+0).– одна з тих жінок, які цілеспрямовано йшли на військову службу, хоча могла працювати за здобутою в університеті спеціальністю «Соціальна педагогіка і реабілітація». Вона – молодша сержантка Нацгвардії і майстер спорту з єдиноборств.«2014 рік змінив свідомість багатьох українців. Я тоді відчула, що маю зробити свій внесок у захист країни. До того ж, хотілося служити в структурі, де все робиться чітко і послідовно. У цивільному житті мені цього не вистачало», – розповідає Валентина.Відтепер за маршрутом №31 (с. Боголюби (філія обллікарні) – ТЦ «Слон») курсуватиме 8 нових автобусів марки ISUZU ATAMAN. Вони низькопідлогові, екологічного класу EURO-5 та пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю.Конкурс за цим напрямком виграла компанія «Транссіті», яка вже працює у Києві, Чернігові, Білій Церкві і у Луцьку. А з грудня минулого року автобуси цього перевізника обслуговують в нашому обласному центрі ще й маршрут №1.Оборонець Азовсталі,, що родом із села Язавні Самарівської громади, що на Ратнівщині подякував усім за підтримку та привітав жінок зі святом 8 березня.У волонтерському осередку з виготовлення маскувальних сіток людно, кипить робота. Тут готують нове велике замовлення для наших Захисників. За день-другий 15 маскувальних сіток повезуть на передову.Триває формування і комплектування штурмової бригади Національної поліції України нового зразка «Лють». До лав бригади хочуть долучитися і чоловіки та жінки з Волині.Рожищанка Іванна Лемешко, котра у складі групи "госпітальєрів" рятує життя українських військових, розповіла, як працює на фронті.