Добрі новини від ВолиньPost за 8 березня
08 березень, 23:32
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає своїх читачок із Міжнародним жіночим днем! Зичимо ще більше приємностей без прив'язки до дат!
І традиційно завершуємо день добрими новинами. Сьогодні, 8 березня, ми писали про таке:
ЗСУ за минулу добу знищили ще 700 окупантів і 4 ворожих танки
За минулу добу українські захисники знищили ще 700 загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 155530 (+700) осіб,
танків ‒ 3436 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 6723 (+9) од,
артилерійських систем – 2463 (+7) од,
РСЗВ – 488 (+0) од,
засобів ППО ‒ 253 (+0) од,
літаків – 303 (+0) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3),
крилатих ракет ‒ 873 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7) од,
спеціальної техніки ‒ 236 (+0).
«Якщо ти – військовослужбовець, не любити тримати зброю в руках – це нонсенс»: історія гвардійки з Волині
Валентина – одна з тих жінок, які цілеспрямовано йшли на військову службу, хоча могла працювати за здобутою в університеті спеціальністю «Соціальна педагогіка і реабілітація». Вона – молодша сержантка Нацгвардії і майстер спорту з єдиноборств.
«2014 рік змінив свідомість багатьох українців. Я тоді відчула, що маю зробити свій внесок у захист країни. До того ж, хотілося служити в структурі, де все робиться чітко і послідовно. У цивільному житті мені цього не вистачало», – розповідає Валентина.
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На вулиці Луцька виїхав новий громадський транспорт. ФОТО
Відтепер за маршрутом №31 (с. Боголюби (філія обллікарні) – ТЦ «Слон») курсуватиме 8 нових автобусів марки ISUZU ATAMAN. Вони низькопідлогові, екологічного класу EURO-5 та пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю.
Конкурс за цим напрямком виграла компанія «Транссіті», яка вже працює у Києві, Чернігові, Білій Церкві і у Луцьку. А з грудня минулого року автобуси цього перевізника обслуговують в нашому обласному центрі ще й маршрут №1.
Звільнений з полону волинянин Вадим Сущик привітав жінок з 8 березня. ВІДЕО
Оборонець Азовсталі, Вадим Сущик, що родом із села Язавні Самарівської громади, що на Ратнівщині подякував усім за підтримку та привітав жінок зі святом 8 березня.
У волинському місті волонтери сплели 2000 маскувальних сіток для бійців. ФОТО
У волонтерському осередку з виготовлення маскувальних сіток людно, кипить робота. Тут готують нове велике замовлення для наших Захисників. За день-другий 15 маскувальних сіток повезуть на передову.
Понад 250 волинян хочуть долучитися до штурмової бригади «Лють»
Триває формування і комплектування штурмової бригади Національної поліції України нового зразка «Лють». До лав бригади хочуть долучитися і чоловіки та жінки з Волині.
Волинянка з «Госпітальєрів» розповіла, як рятує бійців на фронті
Рожищанка Іванна Лемешко, котра у складі групи "госпітальєрів" рятує життя українських військових, розповіла, як працює на фронті.
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І традиційно завершуємо день добрими новинами. Сьогодні, 8 березня, ми писали про таке:
ЗСУ за минулу добу знищили ще 700 окупантів і 4 ворожих танки
За минулу добу українські захисники знищили ще 700 загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 155530 (+700) осіб,
танків ‒ 3436 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 6723 (+9) од,
артилерійських систем – 2463 (+7) од,
РСЗВ – 488 (+0) од,
засобів ППО ‒ 253 (+0) од,
літаків – 303 (+0) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3),
крилатих ракет ‒ 873 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7) од,
спеціальної техніки ‒ 236 (+0).
«Якщо ти – військовослужбовець, не любити тримати зброю в руках – це нонсенс»: історія гвардійки з Волині
Валентина – одна з тих жінок, які цілеспрямовано йшли на військову службу, хоча могла працювати за здобутою в університеті спеціальністю «Соціальна педагогіка і реабілітація». Вона – молодша сержантка Нацгвардії і майстер спорту з єдиноборств.
«2014 рік змінив свідомість багатьох українців. Я тоді відчула, що маю зробити свій внесок у захист країни. До того ж, хотілося служити в структурі, де все робиться чітко і послідовно. У цивільному житті мені цього не вистачало», – розповідає Валентина.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
На вулиці Луцька виїхав новий громадський транспорт. ФОТО
Відтепер за маршрутом №31 (с. Боголюби (філія обллікарні) – ТЦ «Слон») курсуватиме 8 нових автобусів марки ISUZU ATAMAN. Вони низькопідлогові, екологічного класу EURO-5 та пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю.
Конкурс за цим напрямком виграла компанія «Транссіті», яка вже працює у Києві, Чернігові, Білій Церкві і у Луцьку. А з грудня минулого року автобуси цього перевізника обслуговують в нашому обласному центрі ще й маршрут №1.
Звільнений з полону волинянин Вадим Сущик привітав жінок з 8 березня. ВІДЕО
Оборонець Азовсталі, Вадим Сущик, що родом із села Язавні Самарівської громади, що на Ратнівщині подякував усім за підтримку та привітав жінок зі святом 8 березня.
У волинському місті волонтери сплели 2000 маскувальних сіток для бійців. ФОТО
У волонтерському осередку з виготовлення маскувальних сіток людно, кипить робота. Тут готують нове велике замовлення для наших Захисників. За день-другий 15 маскувальних сіток повезуть на передову.
Понад 250 волинян хочуть долучитися до штурмової бригади «Лють»
Триває формування і комплектування штурмової бригади Національної поліції України нового зразка «Лють». До лав бригади хочуть долучитися і чоловіки та жінки з Волині.
Волинянка з «Госпітальєрів» розповіла, як рятує бійців на фронті
Рожищанка Іванна Лемешко, котра у складі групи "госпітальєрів" рятує життя українських військових, розповіла, як працює на фронті.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
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