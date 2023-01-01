На вулиці Луцька виїхав новий громадський транспорт. ФОТО

На вулиці Луцька виїхав новий громадський транспорт. ФОТО
Відтепер за маршрутом №31 (с. Боголюби (філія обллікарні) - ТЦ “Слон”) курсуватиме 8 нових автобусів марки ISUZU ATAMAN.

Про це повідомили у Луцькраді.

Вони низькопідлогові, екологічного класу EURO-5 та пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Конкурс за цим напрямком виграла компанія “Транссіті”, яка вже працює у Києві, Чернігові, Білій Церкві і у Луцьку. А з грудня минулого року автобуси цього перевізника обслуговують в нашому обласному центрі ще й маршрут №1.
На вулиці Луцька виїхав новий громадський транспорт. ФОТО
На вулиці Луцька виїхав новий громадський транспорт. ФОТО
На вулиці Луцька виїхав новий громадський транспорт. ФОТО
На вулиці Луцька виїхав новий громадський транспорт. ФОТО

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