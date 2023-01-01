На вулиці Луцька виїхав новий громадський транспорт. ФОТО
Сьогодні, 14:36
Відтепер за маршрутом №31 (с. Боголюби (філія обллікарні) - ТЦ “Слон”) курсуватиме 8 нових автобусів марки ISUZU ATAMAN.
Про це повідомили у Луцькраді.
Вони низькопідлогові, екологічного класу EURO-5 та пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Конкурс за цим напрямком виграла компанія “Транссіті”, яка вже працює у Києві, Чернігові, Білій Церкві і у Луцьку. А з грудня минулого року автобуси цього перевізника обслуговують в нашому обласному центрі ще й маршрут №1.
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Про це повідомили у Луцькраді.
Вони низькопідлогові, екологічного класу EURO-5 та пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Конкурс за цим напрямком виграла компанія “Транссіті”, яка вже працює у Києві, Чернігові, Білій Церкві і у Луцьку. А з грудня минулого року автобуси цього перевізника обслуговують в нашому обласному центрі ще й маршрут №1.
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