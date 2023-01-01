«Страх є у кожного», – боєць ТРО Волині розповів про військовий досвід. ВІДЕО









"Страх є у кожного, навіть у того хто каже, що нічого не боїться", – говорить Ромео. Додає: захищати країну пішов другого дня повномасштабного вторгнення російських військ. До цього військового досвіду не мав, працював у пивній компанії.



"Я відчував, що маю бути тут, не роздумуючи що буде далі. Я тоді не думав над тим, що я нічого не вмію, не знаю у військовій справі. Цього не було в думках, лише те, що маю бути тут", – каже військовий.



Торік у квітні боєць потрапив на передову.



Чоловік зізнається, під час участі у бойових діях зрозумів цінність людського життя: "Було спочатку страшно, коли чув вибухи далеко, потім усе ближче. Спочатку не могли люди заснути, а потім до того звикаєш, що міг спокійно лягти і тих чотири години виспатися".



Зараз, каже "Ромео", зосереджений на вивченні нового, вдосконалює уже набуті уміння військової справи і мріє, що після Перемоги зможе приділяти родині більше часу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовцю Волинської бригади тероборони із позивним "Ромео" – 36 років. Чоловік зі Львова, торік воював на Донецькому напрямку. Нині служить на Волині на посаді командира гармати. Суспільному військовий розповів, як потрапив у військ і чому це докорінно змінило його ставлення до життя і оточення."Страх є у кожного, навіть у того хто каже, що нічого не боїться", – говорить Ромео. Додає: захищати країну пішов другого дня повномасштабного вторгнення російських військ. До цього військового досвіду не мав, працював у пивній компанії."Я відчував, що маю бути тут, не роздумуючи що буде далі. Я тоді не думав над тим, що я нічого не вмію, не знаю у військовій справі. Цього не було в думках, лише те, що маю бути тут", – каже військовий.Торік у квітні боєць потрапив на передову.Чоловік зізнається, під час участі у бойових діях зрозумів цінність людського життя: "Було спочатку страшно, коли чув вибухи далеко, потім усе ближче. Спочатку не могли люди заснути, а потім до того звикаєш, що міг спокійно лягти і тих чотири години виспатися".Зараз, каже "Ромео", зосереджений на вивченні нового, вдосконалює уже набуті уміння військової справи і мріє, що після Перемоги зможе приділяти родині більше часу.

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