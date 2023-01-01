На кількох вулицях Луцька не буде світла

На кількох вулицях Луцька не буде світла
Через проведення ремонтних робіт у середу, 8 березня, на кількох вулицях Луцьку до 16-ї години не буде світла.

Про це у коментарі виданню ВСН повідомили у пресцентрі «Волиньобленерго».

Зазначається, що у середу, 8 березня, з 10:05 до 16:00 години у Луцьку не буде світла на кількох вулицях. Йдеться про вулиці Шевченка, Ломоносова, Ушинського, Янки Купали та Залізну. Причина - проведення ремонтних робіт.

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Теги: Луцьк, світло
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