На кількох вулицях Луцька не буде світла





Про це у коментарі виданню



Зазначається, що у середу, 8 березня, з 10:05 до 16:00 години у Луцьку не буде світла на кількох вулицях. Йдеться про вулиці Шевченка, Ломоносова, Ушинського, Янки Купали та Залізну. Причина - проведення ремонтних робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через проведення ремонтних робіт у середу, 8 березня, на кількох вулицях Луцьку до 16-ї години не буде світла.Про це у коментарі виданню ВСН повідомили у пресцентрі «Волиньобленерго».Зазначається, що у середу, 8 березня, з 10:05 до 16:00 години у Луцьку не буде світла на кількох вулицях. Йдеться про вулиці Шевченка, Ломоносова, Ушинського, Янки Купали та Залізну. Причина - проведення ремонтних робіт.

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