СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали українцям уникати мобілізації. ФОТО

СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали українцям уникати мобілізації. ФОТО
Служба безпеки України заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації.

Про це у середу, 8 березня, повідомила у фейсбуці пресслужба СБУ.

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували 26 телеграм-каналів, які перешкоджали мобілізації українських громадян призовного віку. Інтернет-ресурси «повідомляли» про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях.

Насамперед вони «зливали» актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів.
Для збору відомостей про «локації» використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів.

Через постійне оновлення інформації деструктивні канали швидко нарощували власну аудиторію, яка перевищила 400 тис. підписників. Після цього адміністратори вирішили зробити на цьому «бізнес» і запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами.

У ході слідчо-оперативних дій співробітники встановили особи всіх організаторів злочинної діяльності. Серед них – двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням так званих ботоферм.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили:

- комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправних дій;
- банківські картки, на які зловмисникам надходили гроші за розміщення реклами.

Наразі шести адміністраторам деструктивних телеграм-каналів планується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) з подальшим обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.
СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали українцям уникати мобілізації. ФОТО
СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали українцям уникати мобілізації. ФОТО
СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали українцям уникати мобілізації. ФОТО
СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали українцям уникати мобілізації. ФОТО
СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали українцям уникати мобілізації. ФОТО
СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали українцям уникати мобілізації. ФОТО


Спецоперацію проводили за процесуального керівництва органів прокуратури в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

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Теги: повістки, телеграм-канали, СБУ
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