У Луцьку через антисанітарію закрили підприємство з виготовлення м'яса





Про це



Враховуючи, що на потужності оператора ринку - ПП «ТМ» Хороший Смак» (м. Луцьк вул.Львівська,85) виявлені порушення законодавства про харчові продукти, які становлять загрозу для життя та/або здоров’я людини головним державним інспектором, головний державний ветеринарний інспектор у Волинській області прийняв Рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів від 07 березня 2023 року №001 строком на 10 (десять) робочих днів , з яким можна ознайомитись за посиланням.



"Звертаємо увагу споживачів, у разі виявлення в обігу продукції даного виробника виготовлену у період з 07 березня 2023 року просимо невідкладно повідомляти, з наданням підтверджень, Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області за адресою: 43020, Волинська область, м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку у підприємства «ТМ» Хороший Смак» виявили ряд порушень законодавства про харчові продукти.Про це повідомляє Головне управління держпродспоживслужби у Волинській області.Враховуючи, що на потужності оператора ринку - ПП «ТМ» Хороший Смак» (м. Луцьк вул.Львівська,85) виявлені порушення законодавства про харчові продукти, які становлять загрозу для життя та/або здоров’я людини головним державним інспектором, головний державний ветеринарний інспектор у Волинській області прийняв Рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів від 07 березня 2023 року №001 строком на 10 (десять) робочих днів , з яким можна ознайомитись за посиланням."Звертаємо увагу споживачів, у разі виявлення в обігу продукції даного виробника виготовлену у період з 07 березня 2023 року просимо невідкладно повідомляти, з наданням підтверджень, Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області за адресою: 43020, Волинська область, м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10", - йдеться у повідомленні.

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