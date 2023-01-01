У волинському місті волонтери сплели 2000 маскувальних сіток для бійців. ФОТО

У волонтерському осередку з виготовлення маскувальних сіток людно, кипить робота. Тут готують нове велике замовлення для наших Захисників. За день-другий 15 маскувальних сіток повезуть на передову.Про це повідомляє Нововолинська міська рада.Вже рік координують роботу осередкута. Волонтерки розповіли, що за цей час вдалося сплести близько двох тисяч маскувальних сіток та сотню кікімор. Це результат щоденної клопіткої праці людей доброї волі, які знаходять час, щоб і в тилу наближати Перемогу.До слова, міська рада систематично купує основи для маскувальних сіток.Серед добровольців, для яких плетіння маскувальних сіток та кікімор стало щоденною працею, –Кожен, хто долучається до роботи, хто приносить тканину і нитки, хто везе замовлення військовим, робить дуже потрібну та важливу справу.«Якщо маєте вільний час і хочете допомогти чи готові поділитися тканиною зелено-коричневих кольорів, звертайтеся за телефонами: 097-172-36-37 – Ганна; 096-877-21-08 – Ірина; 067-804-21-12 – Наталія», – додають нововолинські волонтери.