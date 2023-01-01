Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Основні зусилля російйський окупант зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари,а також здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, ворог використав 1 БпЛА типу Шахед-136. Дрон ліквідовано.Загроза ракетних ударів залишається по всій території України.На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань не виявлено. Протягом поточної доби ворог обстріляв райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Харківка та Атинське Сумської області та Стрілеча, Тернова, Вільча, Кам’янка, Дворічна та Голубівка на Харківщині.На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прориву оборони наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямках Гряниківки, Спірного та Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів. Серед них - Вільшана, Куп’янськ, Кислівка та Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка - Луганської, а також Новоселівка, Колодязі, Діброва та Берестове на Донеччині.На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурму міста Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Вугледар, Золота Нива і Велика Новосілка Донецької області.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони більше ніж 30 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них - Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Кам’янське на Запоріжжі, а також Зміївка, Веселе, Миколаївка, Ольгівка, Львове, Понятівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка та Дніпровське Херсонської області.Авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та 1 удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.