В ООН відреагували на розстріл українського бійця під Бахмутом

В ООН відреагували на розстріл українського бійця під Бахмутом
Відео з розстрілом українського воїна, є трагічним нагадуванням про важливість дотримання законів війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Нещодавні шокуючі кадри свавільного вбивства українського солдата є ще одним трагічним нагадуванням про необхідність суворого дотримання законів війни. Ми повинні досягати всіх цих цілей визнаючи, що кожна з них має цінність сама по собі", - заявив генеральний секретар ООН.

Нагадаємо, нещодавно до мережі потрапило відео в якому окупанти розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".


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Теги: розстріл полоненого, Україна, Донбас, Росія, ООН
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