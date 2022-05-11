В ООН відреагували на розстріл українського бійця під Бахмутом
Сьогодні, 19:22
Відео з розстрілом українського воїна, є трагічним нагадуванням про важливість дотримання законів війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
"Нещодавні шокуючі кадри свавільного вбивства українського солдата є ще одним трагічним нагадуванням про необхідність суворого дотримання законів війни. Ми повинні досягати всіх цих цілей визнаючи, що кожна з них має цінність сама по собі", - заявив генеральний секретар ООН.
Нагадаємо, нещодавно до мережі потрапило відео в якому окупанти розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
"Нещодавні шокуючі кадри свавільного вбивства українського солдата є ще одним трагічним нагадуванням про необхідність суворого дотримання законів війни. Ми повинні досягати всіх цих цілей визнаючи, що кожна з них має цінність сама по собі", - заявив генеральний секретар ООН.
Нагадаємо, нещодавно до мережі потрапило відео в якому окупанти розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".
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Сьогодні, 19:22
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