Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 березня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 9 березня, на Волині очікують хмарність з проясненнями, вночі сніг, вдень мокрий сніг з дощем. На дорогах місцями ожеледиця.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранішній дрібний дощ удень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +7°.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранішній дрібний дощ удень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +7°.
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