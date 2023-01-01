Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 березня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 березня
Завтра, 9 березня, на Волині очікують хмарність з проясненнями, вночі сніг, вдень мокрий сніг з дощем. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранішній дрібний дощ удень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора.


Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +7°.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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