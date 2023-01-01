Понад 250 волинян хочуть долучитися до штурмової бригади «Лють»
Сьогодні, 21:35
Триває формування і комплектування штурмової бригади Національної поліції України нового зразка «Лють». До лав бригади хочуть долучитися і чоловіки та жінки з Волині.
Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
За словами голови ОВАЮ, чоловіки й жінки активно подають заявки на службу в цьому підрозділі та готові виганяти окупантів з нашої землі.
"Станом на сьогодні зареєстровано понад 250 анкет лише з нашої області в цю бригаду НПУ, також активно долучаються до «Люті» і поліцейські з числа діючих працівників, які значно підсилять цю бригаду. Тож набір до лав «Люті» активно триває", - сказав Юрій Погуляйко.
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Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
За словами голови ОВАЮ, чоловіки й жінки активно подають заявки на службу в цьому підрозділі та готові виганяти окупантів з нашої землі.
"Станом на сьогодні зареєстровано понад 250 анкет лише з нашої області в цю бригаду НПУ, також активно долучаються до «Люті» і поліцейські з числа діючих працівників, які значно підсилять цю бригаду. Тож набір до лав «Люті» активно триває", - сказав Юрій Погуляйко.
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