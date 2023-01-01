Чи вимикатимуть світло на Волині 9 березня

Чи вимикатимуть світло на Волині 9 березня
НЕК «Укренерго» не встановлювало ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області у четвер, 9 березня.

9 березня графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть, - повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.

Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram.

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Теги: Волинь, Волиньобленерго, світло
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