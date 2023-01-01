Як каратимуть військовозобов'язаних українців-втікачів за кордон





Адвокат Катерина Котенкова в YouTube "ЗнайUA" розповіла, що багато чоловіків 18-60 років не повернулися до України після 24 лютого 2022 року, пише



Та для них, за її словами, не передбачено жорсткого покарання, лише штраф.



"Тобто військовозобов'язаних громадян можуть після повернення додому притягнути до адміністративної відповідальності. У таких випадках передбачено штраф у розмірі від 3,4 тис. до 5,1 тис. грн. Але якщо стане відомо, що чоловіки нелегально перетнули кордон, вони додатково мають заплатити від 3,4 тис. до 8,5 тис. грн", - пояснила Котенкова.



Та буде й кримінальна відповідальність. Її можуть застосувати щодо українців, які втекли за кордон після вручення підписаної ними повістки, їм загрожує від 3 до 5 років ув'язнення.



Чи можуть військовозобов'язаним українцям вручати повістку за кордоном

В Україні наприкінці 2022-го року затвердили нові правила військового обліку, один з пунктів стосується військовозобов'язаних українців за кордоном. Адвокат Андрій Новак пояснив, що за кордоном ніхто не уповноважений вручати повістку, навіть представники дипвідомств.



За словами фахівця, повернути військовозобов'язаного до України неможливо.

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