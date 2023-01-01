На Волині залишаються підтопленими 7 000 гектарів сільськогосподарських угідь

На Волині залишаються підтопленими 7 000 гектарів сільськогосподарських угідь
На Волині станом на 8 березня залишаються підтопленими сім тисяч гектарів сільськогосподарських угідь і господарство. Площа у порівнянні з минулим місяцем не зменшилася.

Про це розповів заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук, пише Суспільне.

Найбільше підтоплень нині фіксують у Камінь-Каширському районі – це чотири тисячі гектарів та на території Ковельського району – три тисячі гектарів.

Погодні умови, каже Ростислав Кравчук, сприяють тому, що площа підтоплень в області поки не буде збільшуватися: "Навіть, якщо дивитися за кількістю опадів, то в грудні на Волині випали 2,5-3 місячних норми, у січні півтори, то в лютому лише збільшення на 112% зафіксували".

Наразі на Волині працюють 13 із 46-ти насосних станцій. На оплату електроенергії для їхньої роботи у березі потрібно 660 тисяч гривень.

"Частину грошей – 240 тисяч гривень надійшли з державного водного агенства, решту очікуємо, що нададуть місцеві громади. Зокрема, на сесії Забродівської громади вже виділили 100 тисяч гривень", – каже заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів. Рішення про виділення грошей на фінансування роботи насосних станцій ще мають прийняти у Любешівській громаді, Камінь-Каширській міській та ранній радах.

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Теги: підтоплення, Волинь
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