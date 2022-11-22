Звільнений з полону волинянин Вадим Сущик привітав жінок з 8 березня. ВІДЕО

Вадим Сущик, що родом із села Язавні Самарівської громади, що на Ратнівщині подякував усім за підтримку та привітав жінок зі святом 8 березня.



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Зауважимо, з 24 лютого по 17 травня 2022 року він захищав Маріуполь зокрема, металургійний комбінат "Азовсталь". А із 17 травня по 6 березня 2023 року перебував у російському полоні.



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Також Вадим привітав усіх дівчат та жінок із Міжнародним жіночим днем 8 березня та побажав усього найкращого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оборонець Азовсталі,, що родом із села Язавні Самарівської громади, що на Ратнівщині подякував усім за підтримку та привітав жінок зі святом 8 березня.Про це інформує Район.Ратне. Зауважимо, з 24 лютого по 17 травня 2022 року він захищав Маріуполь зокрема, металургійний комбінат "Азовсталь". А із 17 травня по 6 березня 2023 року перебував у російському полоні. Вчора мене обміняли . За це особливо хочу подякувати своїм землякам, волинянам за те що молилися, вірили, надіялися що живий. Всьо нормально я живий вернувся живий, велике вам дякую», - розповів захисник.Також Вадим привітав усіх дівчат та жінок із Міжнародним жіночим днем 8 березня та побажав усього найкращого.

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