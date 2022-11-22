Звільнений з полону волинянин Вадим Сущик привітав жінок з 8 березня. ВІДЕО

Звільнений з полону волинянин Вадим Сущик привітав жінок з 8 березня. ВІДЕО
Оборонець Азовсталі, Вадим Сущик, що родом із села Язавні Самарівської громади, що на Ратнівщині подякував усім за підтримку та привітав жінок зі святом 8 березня.

Про це інформує Район.Ратне.

Зауважимо, з 24 лютого по 17 травня 2022 року він захищав Маріуполь зокрема, металургійний комбінат "Азовсталь". А із 17 травня по 6 березня 2023 року перебував у російському полоні.

«Вчора мене обміняли. За це особливо хочу подякувати своїм землякам, волинянам за те що молилися, вірили, надіялися що живий. Всьо нормально я живий вернувся живий, велике вам дякую», - розповів захисник.

Також Вадим привітав усіх дівчат та жінок із Міжнародним жіночим днем 8 березня та побажав усього найкращого.


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Теги: Сущик, полонений, обміняли, привітав з 8 березня
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