Сьогодні до Луцька привезуть тіла загиблих Героїв
Сьогодні, 15:40
До Луцька прибуває гуманітарна місія «На щиті», яка повертає загиблих Героїв. Волинян просять гідно зустріти захисників. Загиблих воїнів привезуть у середу, 8 березня.
Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
Героїв зустрічатимуть при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil» о 17:00.
Супроводжуватимуть через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – повідомлять окремо.
Водіїв просять пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, щоб пропустити жалобний кортеж. Пішоходам також варто гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим.
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Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
Героїв зустрічатимуть при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil» о 17:00.
Супроводжуватимуть через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – повідомлять окремо.
Водіїв просять пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, щоб пропустити жалобний кортеж. Пішоходам також варто гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим.
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