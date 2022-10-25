Сьогодні до Луцька привезуть тіла загиблих Героїв





Про це Еля Коротинська.



Героїв зустрічатимуть при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil» о 17:00.



Супроводжуватимуть через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника.



Про дату час та місце поховання кожного Героя – повідомлять окремо.



Водіїв просять пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, щоб пропустити жалобний кортеж. Пішоходам також варто гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцька прибуває гуманітарна місія «На щиті», яка повертає загиблих Героїв. Волинян просять гідно зустріти захисників. Загиблих воїнів привезуть у середу, 8 березня.Про це повідомила волонтеркаГероїв зустрічатимуть при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil» о 17:00.Супроводжуватимуть через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника.Про дату час та місце поховання кожного Героя – повідомлять окремо.Водіїв просять пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, щоб пропустити жалобний кортеж. Пішоходам також варто гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію