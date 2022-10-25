Сьогодні до Луцька привезуть тіла загиблих Героїв

Сьогодні до Луцька привезуть тіла загиблих Героїв
До Луцька прибуває гуманітарна місія «На щиті», яка повертає загиблих Героїв. Волинян просять гідно зустріти захисників. Загиблих воїнів привезуть у середу, 8 березня.

Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.

Героїв зустрічатимуть при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil» о 17:00.

Супроводжуватимуть через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника.

Про дату час та місце поховання кожного Героя – повідомлять окремо.

Водіїв просять пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, щоб пропустити жалобний кортеж. Пішоходам також варто гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим.

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Теги: На щиті, Луцьк, Герої
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