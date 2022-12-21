У бюджет Ковеля повернули зайво сплачені за генератори понад 700 тисяч гривень
Сьогодні, 14:00
За втручання прокуратури у бюджет Ковеля повернули понад 700 тисяч гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури виявили порушення чинного законодавства під час закупівлі генераторів для підприємства теплових мереж «Ковельтепло» та вжили заходів задля повернення у бюджет зайво сплачених коштів.
З'ясувалося, що, закупляючи генератори, замовник сплатив понад 700 тисяч гривень податку на додану вартість, а згідно із чинним законодавством операції з постачання генераторів звільнені від оподаткування ПДВ.
Після скерування окружної прокуратурою листів на адресу Ковельської міської ради та ПТМ «Ковельтеплло» постачальник повернув замовнику зайво отримані кошти і в подальшому понад 700 тисяч гривень повернуто до місцевого бюджету.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури виявили порушення чинного законодавства під час закупівлі генераторів для підприємства теплових мереж «Ковельтепло» та вжили заходів задля повернення у бюджет зайво сплачених коштів.
З'ясувалося, що, закупляючи генератори, замовник сплатив понад 700 тисяч гривень податку на додану вартість, а згідно із чинним законодавством операції з постачання генераторів звільнені від оподаткування ПДВ.
Після скерування окружної прокуратурою листів на адресу Ковельської міської ради та ПТМ «Ковельтеплло» постачальник повернув замовнику зайво отримані кошти і в подальшому понад 700 тисяч гривень повернуто до місцевого бюджету.
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