У Луцьку на Конякіна – ДТП: зіткнулися два автомобілі

У Луцьку на Конякіна – ДТП: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 8 березня, у Луцьку на вулиці Конякіна трапилася ДТП: зіткнулися два автомобілі.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні, близько 10-ї години, трапилася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Конякіна. Патрульні, як прибули на місце події, виявили два автомобілі з механічними пошкодженнями.

Поліцейські з’ясували, що 30-річний водій Audi, здійснюючи перестроювання з лівої смуги руху в праву, здійснив зіткнення з автомобілем Nissan. Травм з автопригоді, на щастя, ніхто не зазнав.

На керманича інспектори склали адмінматеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У Луцьку на Конякіна – ДТП: зіткнулися два автомобілі
У Луцьку на Конякіна – ДТП: зіткнулися два автомобілі


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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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