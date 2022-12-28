У Луцьку на Конякіна – ДТП: зіткнулися два автомобілі

Сьогодні, 8 березня, у Луцьку на вулиці Конякіна трапилася ДТП: зіткнулися два автомобілі.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні, близько 10-ї години, трапилася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Конякіна. Патрульні, як прибули на місце події, виявили два автомобілі з механічними пошкодженнями.Поліцейські з’ясували, що 30-річний водій Audi, здійснюючи перестроювання з лівої смуги руху в праву, здійснив зіткнення з автомобілем Nissan. Травм з автопригоді, на щастя, ніхто не зазнав.На керманича інспектори склали адмінматеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.