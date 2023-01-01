Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Івана Ковальчука
Сьогодні, 13:01
Сьогодні, 8 березня, востаннє повертається на рідну землю наш захисник, 25-річний Іван Ковальчук з с. Сільця-Млинівські, що на Ратнівщині.
Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Траурний кортеж з тілом загиблого Героя прибуде орієнтовно о 18 - 21 годині. Просимо жителів громади гідно зустріти полеглого захисника України, віддати останню шану Героєві, який загинув за кожного з нас", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Траурний кортеж з тілом загиблого Героя прибуде орієнтовно о 18 - 21 годині. Просимо жителів громади гідно зустріти полеглого захисника України, віддати останню шану Героєві, який загинув за кожного з нас", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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