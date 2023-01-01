Українські бійці збили понад 70 російських військових літаків, – американський генерал

Українські бійці збили понад 70 російських військових літаків, – американський генерал
Українські захисники знищили понад 70 російських військових літаків у ході загарбницької війни, яку розв'язала Росія проти нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача військово-повітряних сил США в Європі та Африці генерала Джеймса Хеккера, яку цитує "Голос Америки".

Генерал також вважає, що Україна втратила менш як шістдесят літаків.

За його словами, порівняно невисокі втрати України та РФ можна пояснити ефективністю інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, яку організували обидві сторони. Що, своєю чергою, не дозволяє масштабно застосовувати авіацію.

Хеккер зазначив, що через ефективність засобів ППО значна частина авіації "виявилася марною". Зокрема це створює значні труднощі для повітряного прикриття контрнаступальних операцій, які планують українські війська.

При цьому зазначимо, що за даними українського Генштабу, з початку повномасштабної війни наші захисники збили 303 літаки та 289 вертольотів російських окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, літаки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Івана Ковальчука
Сьогодні, 13:01
Волинянин розміщував у соцмережах оголошення про доставку вантажів у Великобританію та привласнював усе
Сьогодні, 12:55
Українські бійці збили понад 70 російських військових літаків, – американський генерал
Сьогодні, 12:45
У Польщі пояснили, чому українці втрачають виплати
Сьогодні, 12:26
СБУ запобігла розкраданню державного газу на майже 100 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:13
Схожі новини
Від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів РФ Від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів РФ
05 лютий, 11:18
Для оборони неба Україні потрібно до 200 багатоцільових літаків, – Повітряні сили Для оборони неба Україні потрібно до 200 багатоцільових літаків, – Повітряні сили
31 січень, 09:42
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Івана Ковальчука Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Івана Ковальчука
Сьогодні, 13:01
Іран таємно поставив Росії сотні тисяч снарядів, – Sky News Іран таємно поставив Росії сотні тисяч снарядів, – Sky News
Сьогодні, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Конякіна – ДТП: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 13:15
 0
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Івана Ковальчука
Сьогодні, 13:01
 0
Волинянин розміщував у соцмережах оголошення про доставку вантажів у Великобританію та привласнював усе
Сьогодні, 12:55
 0
Українські бійці збили понад 70 російських військових літаків, – американський генерал
Сьогодні, 12:45
 0
У Польщі пояснили, чому українці втрачають виплати
Сьогодні, 12:26
 0
Медіа
відео
1/8