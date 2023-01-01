Волинянин розміщував у соцмережах оголошення про доставку вантажів у Великобританію та привласнював усе

Волинянин розміщував у соцмережах оголошення про доставку вантажів у Великобританію та привласнював усе
Ошукував людей в інтернеті: підозрюваного у шахрайствах жителя
Володимира взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Володимирської окружної прокуратури 31-річному жителю Володимира повідомили про підозру у вчиненні шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

За даними слідства, судимий раніше чоловік у грудні 2022 року розміщував у соцмережах оголошення про здійснення доставки вантажів у Велику Британію та привласнював усе, що громадяни хотіли передати рідним у Лондон.

Окрім того, він брав передплату за «бронювання місць для багажу в автомобілі».

У такий спосіб він заволодів грошима й цінностями на суму майже 50 тисяч гривень.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурори вкотре звертаються до краян із проханням бути уважними та обережними, замовляючи та оплачуючи послуги в мережі Інтернет, аби не стати жертвою ошуканців.




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Теги: Волинь, Володимир, шахрай
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