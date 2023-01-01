9 березня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначають день народження колишній голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик (на фото), директор видавництва «Ініціал» Віктор Федосюк, музикант, пародист, один із учасників дуету «Світязь» Дмитро Гершензон, мисткиня Зоряна Рубан-Головчук, волонтери Наталія Скиба і Наталія Боярина.
Іменини цього дня у чоловіків з ім’ям Іван.
Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров’я, злагоди та любові.
9 березня 1942 року помер український математик, академік АН УРСР, уродженець села Човниця Ківерцівського району Михайло Кравчук.
9 березня 1977-го був створений Музей археології Волинського національного університету імені Лесі Українки (тоді Луцького педагогічного інституту).
У цей день 1995-го – у 181-річницю від дня народження Тараса Шевченка – перед центральним корпусом Волинського національного університету імені Лесі Українки (тоді Волинського державного університету) на проспекті Волі відкрили пам’ятник Кобзареві.
Автори пам'ятника – скульптор Едгар Кунцевич та архітектори Олег Стукалов і Андрош Бідзіля. Монумент був споруджений на пожертви громадян.
Цього ж року у цей же день відбулося відкриття «Шевченківської світлиці Миколи Куделі» у селі Буяни Луцького району. Її організатор Микола Куделя – відомий в Україні збирач Шевченкіани. Жив у селі Буяни.
9 березня 2004-го український поет, волинянин Василь Слапчук за книги «Навпроти течії трави» і «Сучок на костурі подорожнього» отримав Національну премію України імені Тараса Шевченка.
2005-го у цей день відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку у Ківерцях. Скульптор – Олег Байдуков, архітектор – Віктор Приходько, художник – Степан Кузьмич.
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Іменини цього дня у чоловіків з ім’ям Іван.
Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров’я, злагоди та любові.
9 березня 1942 року помер український математик, академік АН УРСР, уродженець села Човниця Ківерцівського району Михайло Кравчук.
9 березня 1977-го був створений Музей археології Волинського національного університету імені Лесі Українки (тоді Луцького педагогічного інституту).
У цей день 1995-го – у 181-річницю від дня народження Тараса Шевченка – перед центральним корпусом Волинського національного університету імені Лесі Українки (тоді Волинського державного університету) на проспекті Волі відкрили пам’ятник Кобзареві.
Автори пам'ятника – скульптор Едгар Кунцевич та архітектори Олег Стукалов і Андрош Бідзіля. Монумент був споруджений на пожертви громадян.
Цього ж року у цей же день відбулося відкриття «Шевченківської світлиці Миколи Куделі» у селі Буяни Луцького району. Її організатор Микола Куделя – відомий в Україні збирач Шевченкіани. Жив у селі Буяни.
9 березня 2004-го український поет, волинянин Василь Слапчук за книги «Навпроти течії трави» і «Сучок на костурі подорожнього» отримав Національну премію України імені Тараса Шевченка.
2005-го у цей день відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку у Ківерцях. Скульптор – Олег Байдуков, архітектор – Віктор Приходько, художник – Степан Кузьмич.
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