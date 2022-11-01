У луцькій бібліотеці на макулатуру зібрали майже 2 тонни російської літератури





Про це розповіла Алла Єфремова.



Збір книг продовжили в січні цього року. Зі слів Алли Єфремової, найбільше читачі бібліотеки приносять художньої літератури, але також трапляються російські журнали, книги для дітей, книги з релігійною тематикою та шкільні підручники.



"Поки буде потреба, акція буде діяти. Багато є зарубіжної літератури російською мовою: Маяковський, Пушкін, Толстой, Салтиков-Щедрін, Блок. Якщо люди приносять книжки, ми не відмовляємо і вдячні їм", – говорить директорка луцької бібліотеки.



За період дії акції, сказала керівниця книгозбірні, на макулатуру вдалося передати майже дві тонни російської літератури.



"Ми здавали вже три рази книги на макулатуру. Перший раз здали 925 кг по чотири грн та отримали 3 700 гривень, другий раз – 870 кг книг по 2,50 грн, де отримали 2 175 грн. І третій раз було небагато, 167 кг, і ми отримали за них 535 грн", – каже Алла Єфремова.



Усі зібрані кошти, додала директорка бібліотеки, перераховують на ЗСУ, аби допомогти армії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За три місяці у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва в рамках акції "Скажи НІ російській літературі" зібрали чергову партію книг на макулатуру – майже 500 кілограмів літератури.Про це розповіла Суспільному директорка бібліотекиЗбір книг продовжили в січні цього року. Зі слів Алли Єфремової, найбільше читачі бібліотеки приносять художньої літератури, але також трапляються російські журнали, книги для дітей, книги з релігійною тематикою та шкільні підручники."Поки буде потреба, акція буде діяти. Багато є зарубіжної літератури російською мовою: Маяковський, Пушкін, Толстой, Салтиков-Щедрін, Блок. Якщо люди приносять книжки, ми не відмовляємо і вдячні їм", – говорить директорка луцької бібліотеки.За період дії акції, сказала керівниця книгозбірні, на макулатуру вдалося передати майже дві тонни російської літератури."Ми здавали вже три рази книги на макулатуру. Перший раз здали 925 кг по чотири грн та отримали 3 700 гривень, другий раз – 870 кг книг по 2,50 грн, де отримали 2 175 грн. І третій раз було небагато, 167 кг, і ми отримали за них 535 грн", – каже Алла Єфремова.Усі зібрані кошти, додала директорка бібліотеки, перераховують на ЗСУ, аби допомогти армії.

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