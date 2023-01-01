Двох волинських перевізників відключили від системи «ШЛЯХ» за незаконне переправлення чоловіків за кордон





Про це повідомляє



8 березня Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від Системи «ШЛЯХ» таких перевізників:



ФОП Ятчук І.В. (3617312078);

ТОВ «Тамерлан ТУР» (42425983);

ТОВ «Смарт Вей Логістик» (41251432);

ФОП Палінчак Г.Є. (2140918981);

ФОП Агронович Р.Р. (2879621070);

ТОВ «Захід Сап Трейд» (43379844);

ФОП Куничник А.І. (3620212494).



Така відповідальність передбачена Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57.







За матеріалами Державного бюро розслідувань, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.



На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації по кожному випадку буде ухвалено рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ​​Двох перевізників з Волині відключили від системи «ШЛЯХ» за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.Про це повідомляє ДСБТ-Укртрансбезпека 8 березня Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від Системи «ШЛЯХ» таких перевізників:ФОП Ятчук І.В. (3617312078);ТОВ «Тамерлан ТУР» (42425983);ТОВ «Смарт Вей Логістик» (41251432);ФОП Палінчак Г.Є. (2140918981);ФОП Агронович Р.Р. (2879621070);ТОВ «Захід Сап Трейд» (43379844);ФОП Куничник А.І. (3620212494).Така відповідальність передбачена Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57. ІА Волинські новини повідомляє, що ФОП Ятчук І.В. зареєстрована на Ратнівщині, а ТОВ «Захід Сап Трейд» зареєстроване у Луцьку.За матеріалами Державного бюро розслідувань, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації по кожному випадку буде ухвалено рішення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію