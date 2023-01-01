Двох волинських перевізників відключили від системи «ШЛЯХ» за незаконне переправлення чоловіків за кордон
Сьогодні, 08:35
Двох перевізників з Волині відключили від системи «ШЛЯХ» за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.
Про це повідомляє ДСБТ-Укртрансбезпека.
8 березня Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від Системи «ШЛЯХ» таких перевізників:
ФОП Ятчук І.В. (3617312078);
ТОВ «Тамерлан ТУР» (42425983);
ТОВ «Смарт Вей Логістик» (41251432);
ФОП Палінчак Г.Є. (2140918981);
ФОП Агронович Р.Р. (2879621070);
ТОВ «Захід Сап Трейд» (43379844);
ФОП Куничник А.І. (3620212494).
Така відповідальність передбачена Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57.
ІА Волинські новини повідомляє, що ФОП Ятчук І.В. зареєстрована на Ратнівщині, а ТОВ «Захід Сап Трейд» зареєстроване у Луцьку.
За матеріалами Державного бюро розслідувань, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.
На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації по кожному випадку буде ухвалено рішення.
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Про це повідомляє ДСБТ-Укртрансбезпека.
8 березня Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від Системи «ШЛЯХ» таких перевізників:
ФОП Ятчук І.В. (3617312078);
ТОВ «Тамерлан ТУР» (42425983);
ТОВ «Смарт Вей Логістик» (41251432);
ФОП Палінчак Г.Є. (2140918981);
ФОП Агронович Р.Р. (2879621070);
ТОВ «Захід Сап Трейд» (43379844);
ФОП Куничник А.І. (3620212494).
Така відповідальність передбачена Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57.
ІА Волинські новини повідомляє, що ФОП Ятчук І.В. зареєстрована на Ратнівщині, а ТОВ «Захід Сап Трейд» зареєстроване у Луцьку.
За матеріалами Державного бюро розслідувань, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.
На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації по кожному випадку буде ухвалено рішення.
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