Двох волинських перевізників відключили від системи «ШЛЯХ» за незаконне переправлення чоловіків за кордон

Двох волинських перевізників відключили від системи «ШЛЯХ» за незаконне переправлення чоловіків за кордон
​​Двох перевізників з Волині відключили від системи «ШЛЯХ» за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомляє ДСБТ-Укртрансбезпека.

8 березня Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від Системи «ШЛЯХ» таких перевізників:

ФОП Ятчук І.В. (3617312078);
ТОВ «Тамерлан ТУР» (42425983);
ТОВ «Смарт Вей Логістик» (41251432);
ФОП Палінчак Г.Є. (2140918981);
ФОП Агронович Р.Р. (2879621070);
ТОВ «Захід Сап Трейд» (43379844);
ФОП Куничник А.І. (3620212494).

Така відповідальність передбачена Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57.

ІА Волинські новини повідомляє, що ФОП Ятчук І.В. зареєстрована на Ратнівщині, а ТОВ «Захід Сап Трейд» зареєстроване у Луцьку.

За матеріалами Державного бюро розслідувань, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації по кожному випадку буде ухвалено рішення.

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Теги: Волинь, ШЛЯХ, перевізники, кордон, закон
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