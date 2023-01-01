ЗСУ вже знищили понад 156 тисяч окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 156 120 (+590) осіб ліквідовано,



танків – 3 441 (+5) од,



бойових броньованих машин – 6 736 (+13) од,



артилерійських систем – 2 465 (+2) од,



РСЗВ – 488 (+0) од,



засобів ППО – 254 (+1) од,



літаків – 303 (+0) од,



гелікоптерів – 289 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 098 (+0) од,



крилатих ракет – 873 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 331 (+1) од,



спеціальної техніки – 237 (+1) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 156 тисяч вояків.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 156 120 (+590) осіб ліквідовано,танків – 3 441 (+5) од,бойових броньованих машин – 6 736 (+13) од,артилерійських систем – 2 465 (+2) од,РСЗВ – 488 (+0) од,засобів ППО – 254 (+1) од,літаків – 303 (+0) од,гелікоптерів – 289 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 098 (+0) од,крилатих ракет – 873 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 331 (+1) од,спеціальної техніки – 237 (+1) од.Дані уточнюються.

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