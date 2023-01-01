Сьогодні на Волині прощатимуться із 23-річним бійцем з Луганщини, який загинув під Бахмутом





Про це Ігор Чайка.



Чалий Василій Васильович, 31.01.2000 року народження. Був родом із села Новоро́зсош Старобільського району Луганської області, яке зараз в окупації. Його батьки досі живуть там, але, зі зрозумілих причин, поховати Героя в рідній стороні наразі неможливо.



"Саме в Ковелі живе, як внутрішньо переміщений, найстарший брат нашого Героя, молодші брат і сестра - у Києві. Родина прийняла непросте рішення поховати Василія на Волині. Він з 2020 року був на службі за контрактом в прикордонному загоні, згодом планував вступати в Академію прикордонної служби, щоб далі будувати військову кар'єру", - йдеться в повідомленні.



Коли почалося повномасштабне вторгнення, Василій служив під Кремінною. Останнім часом воював під Бахмутом. У бою в районі південно-західних околиць міста Бахмут Донецької області старший сержант Василій Чалий загинув 21 лютого 2023 року у віці 23 років…



"Сьогодні, 9 березня, об 11. 00 орієнтовно проводжаємо Героя живим коридором від вулиці Олени Пчілки - по Незалежності - до Свято-Благовіщенського собору.



12:00 - чин похорону в Свято-Благовіщенському соборі;



12.45-13:00 - хресна урочиста хода до центру міста;



13:00 - громадянська панахида на Площі Героїв Майдану - біля міської ради.



Приходьте віддати останню шану тому, хто своє життя поклав за нас.

Вічна пам‘ять і незгасима слава Герою!" - написав Ігор Чайка.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 березня, у Ковелі прощатимуться із українським воїном Василем Чалим, який родом із Луганщини.Про це повідомив міський голова КовеляЧалий Василій Васильович, 31.01.2000 року народження. Був родом із села Новоро́зсош Старобільського району Луганської області, яке зараз в окупації. Його батьки досі живуть там, але, зі зрозумілих причин, поховати Героя в рідній стороні наразі неможливо."Саме в Ковелі живе, як внутрішньо переміщений, найстарший брат нашого Героя, молодші брат і сестра - у Києві. Родина прийняла непросте рішення поховати Василія на Волині. Він з 2020 року був на службі за контрактом в прикордонному загоні, згодом планував вступати в Академію прикордонної служби, щоб далі будувати військову кар'єру", - йдеться в повідомленні.Коли почалося повномасштабне вторгнення, Василій служив під Кремінною. Останнім часом воював під Бахмутом. У бою в районі південно-західних околиць міста Бахмут Донецької області старший сержант Василій Чалий загинув 21 лютого 2023 року у віці 23 років…"Сьогодні, 9 березня, об 11. 00 орієнтовно проводжаємо Героя живим коридором від вулиці Олени Пчілки - по Незалежності - до Свято-Благовіщенського собору.12:00 - чин похорону в Свято-Благовіщенському соборі;12.45-13:00 - хресна урочиста хода до центру міста;13:00 - громадянська панахида на Площі Героїв Майдану - біля міської ради.Приходьте віддати останню шану тому, хто своє життя поклав за нас.Вічна пам‘ять і незгасима слава Герою!" - написав Ігор Чайка.

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