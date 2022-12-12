Волиняни під ранок чули вибухи: ОВА переконує, що прильотів в області не було

Волиняни під ранок чули вибухи: ОВА переконує, що прильотів в області не було
Під ранок 9 березня під час повітряної тривоги у соціальних мережах на Волині з'явилася інформація про звук вибуху. Глухий звук чули і читачі та працівники Інформаційного агентства ВолиньPost.

Але у Волинській обласній військовій адміністрації запевняють, що в області прильотів не зафіксовано.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Повітряна тривога в області лунала з 02:38 до 06:46.

"Волиняни, станом на ранок в області спокійно. Прильотів не зафіксовано. Дякуємо силам протиповітряної оборони за захист", - написав голова ОВА.

Тож, звідки долинав звук вибуху, наразі невідомо.

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Теги: Волинь, вибухи
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