Волиняни під ранок чули вибухи: ОВА переконує, що прильотів в області не було

Під ранок 9 березня під час повітряної тривоги у соціальних мережах на Волині з'явилася інформація про звук вибуху. Глухий звук чули і читачі та працівники Інформаційного агентства ВолиньPost.Але у Волинській обласній військовій адміністрації запевняють, що в області прильотів не зафіксовано.Про цеголова Волинської ОВАПовітряна тривога в області лунала з 02:38 до 06:46."Волиняни, станом на ранок в області спокійно. Прильотів не зафіксовано. Дякуємо силам протиповітряної оборони за захист", - написав голова ОВА.Тож, звідки долинав звук вибуху, наразі невідомо.