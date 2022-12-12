Волиняни під ранок чули вибухи: ОВА переконує, що прильотів в області не було
Сьогодні, 10:37
Під ранок 9 березня під час повітряної тривоги у соціальних мережах на Волині з'явилася інформація про звук вибуху. Глухий звук чули і читачі та працівники Інформаційного агентства ВолиньPost.
Але у Волинській обласній військовій адміністрації запевняють, що в області прильотів не зафіксовано.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Повітряна тривога в області лунала з 02:38 до 06:46.
"Волиняни, станом на ранок в області спокійно. Прильотів не зафіксовано. Дякуємо силам протиповітряної оборони за захист", - написав голова ОВА.
Тож, звідки долинав звук вибуху, наразі невідомо.
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Але у Волинській обласній військовій адміністрації запевняють, що в області прильотів не зафіксовано.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Повітряна тривога в області лунала з 02:38 до 06:46.
"Волиняни, станом на ранок в області спокійно. Прильотів не зафіксовано. Дякуємо силам протиповітряної оборони за захист", - написав голова ОВА.
Тож, звідки долинав звук вибуху, наразі невідомо.
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