Аварійних відключень світла на Волині поки не застосовують

Аварійних відключень світла на Волині поки не застосовують
Станом на ранок 9 березня світло на території області не вимикають.

Про це повідомили Суспільному в пресцентрі "Волиньобленерго".

"Заходів аварійного розвантаження на Волині поки не застосовують", – зазначили у компанії і додали, що в разі зміни ситуації чи додаткових розпоряджень від НЕК "Укренерго" енергетики сповістять окремо.

Внаслідок масованої атаки з боку РФ 9 березня є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури України. Тому обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеські областях.

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Теги: Світло, Волинь
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