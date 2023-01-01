Аварійних відключень світла на Волині поки не застосовують





Про це повідомили



"Заходів аварійного розвантаження на Волині поки не застосовують", – зазначили у компанії і додали, що в разі зміни ситуації чи додаткових розпоряджень від НЕК "Укренерго" енергетики сповістять окремо.



Внаслідок масованої атаки з боку РФ 9 березня є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури України. Тому обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеські областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на ранок 9 березня світло на території області не вимикають.Про це повідомили Суспільному в пресцентрі "Волиньобленерго"."Заходів аварійного розвантаження на Волині поки не застосовують", – зазначили у компанії і додали, що в разі зміни ситуації чи додаткових розпоряджень від НЕК "Укренерго" енергетики сповістять окремо.Внаслідок масованої атаки з боку РФ 9 березня є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури України. Тому обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеські областях.

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