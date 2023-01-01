Агент ФСБ у Харкові готував теракти проти українських льотчиків, – СБУ





Про це



Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського агента у ході масштабної спецоперації у Харкові.



Зловмисник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони, які перебувають на території обласного центру.

Для цього він стежив за українськими захисниками – намагався встановити місця їх тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних автомобілях.



У «зоні особливої уваги» ворожого агента були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки.

Задокументовано факти прихованої фото- та відеофіксації прилеглої території місць базування українських оборонців та їхніх транспортних засобів.



Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору розвідувальної інформації.



Водночас, поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів.



За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у листопаді минулого року завербував кадровий співробітник оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області Саліцев А.П.



Встановлено, що сприяння у контактах харків’янина з російською спецслужбою надавав його родич, що проживає на території РФ.



Крім стеження за українськими захисниками зловмисник виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України.



Координати стратегічних об’єктів потрібні були окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по місту.



Для комунікації з ФСБ їхній агент використовував анонімні месенджери, а передачу розвідданих супроводжував медіафайлами з прив’язкою до місцевості.



Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили:



▪️ мобільний телефон із доказами листування зі співробітником ФСБ;



▪️ російський паспорт;



▪️ довідку про перебування на обліку в колишньому генконсульстві РФ у м. Харків.



На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Наразі він під вартою. Триває розслідування.



Спецоперацію проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

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